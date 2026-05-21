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Salidas y llegadas en Liberia: así se mueve el equipo de José Saturnino Cardozo

Estos son los movimientos registrados por el Municipal Liberia en este mercado que arrancó fuerte

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Por Fanny Tayver Marín
Heredia vs Liberia
En el Municipal Liberia están muy complacidos con el trabajo de José Saturnino Cardozo. (Mayela López/Mayela López)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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