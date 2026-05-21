Salidas y llegadas en Liberia: así se mueve el equipo de José Saturnino Cardozo

En el Municipal Liberia están muy complacidos con el trabajo de José Saturnino Cardozo.

El Municipal Liberia quiere seguir con el protagonismo que tuvo en la temporada recién concluida, al clasificar dos veces a las semifinales, de la mano del técnico José Saturnino Cardozo. Por eso, los coyotes están activos en el mercado de piernas.

Después de que estuvo en duda si continuaba o no y que hasta fue uno de los estrategas que analizó Liga Deportiva Alajuelense tras la decisión de Óscar Ramírez de no continuar, el paraguayo definió su futuro y terminó firmando por un año más con los pamperos.

Salidas en Liberia

Shawn Johnson (culminó su periodo a préstamo y regresa a Herediano).

Joaquín Alonso Hernández (terminó contrato y fichó con Cartaginés).

Daniel Chacón (terminó su periodo a préstamo y Alajuelense es el dueño de su ficha).

Waylon Francis (negocia su regreso a Herediano).

Lorenzo Orellano.

Fernando Lesme (terminó su contrato y fichó con Herediano, pero Jafet Soto contó que está negociándolo con un club de Europa).

Yoserth Hernández (se convierte en legionario al fichar con Inter FA de El Salvador).

Daniel Villegas.

Jesús Mejía (no continúa como gerente general).

Llegadas en Liberia

Justing Cano (el nicaragüense llega en sustitución de Fernando Lesme, según informó Wilder Eusse).

Elian Morales (el extremo izquierdo quedó libre en Guadalupe y firmó un contrato de dos años).

Rodiney Leal (el guardameta firmó un contrato por dos años luego de su paso por Guadalupe).

Renovaciones en Liberia

José Saturnino Cardozo se queda en el banquillo de Liberia. El técnico paraguayo firmó una renovación de contrato por un año.

Lo mismo pasó con el preparador de porteros Erick Sánchez, el preparador físico Gabriel Patat y el asistente técnico Fabrizio Ronchetti.

José Joaquín Huertas extendió su contrato por un año más. Es el único jugador que se ha mantenido en el club desde que Liberia volvió a la Primera División, en mayo de 2023.