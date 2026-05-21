Salidas y llegadas en Herediano: estos son los movimientos confirmados en el campeón nacional

Herediano hace sus movimientos de cara a la próxima temporada.

El Club Sport Herediano ya tenía algunas cosas encaminadas, pero luego de la obtención de su estrella 32 en el fútbol nacional comenzó a oficializarlas, metiéndose de lleno en este mercado movido.

Todo empezó con el anuncio del retorno de Ariel Arauz, quien se encontraba a préstamo en Sporting.

Movimientos en Herediano

Salidas en Herediano

Yeltsin Tejeda no continúa en el equipo, tras finalizar su contrato. Otro jugador que podría salir por la misma razón es Aarón Cruz.

Llegadas en Herediano

Aquil Alí confirmó a La Nación la llegada del mediocampista Aarón Suárez y del delantero paraguayo Fernando Lesme. En el caso del delantero, Jafet Soto contó que está negociándolo con un club de Europa, así que es probable que no se ponga la camisa florense en el Apertura 2026.

Shawn Johnson regresa tras su periodo a préstamo en Liberia.

Las negociaciones con Waylon Francis y Reggy Rivera están adelantadas, según indicó Jafet Soto.

Ariel Arauz fue anunciado por Herediano el 20 de mayo. Él se encontraba a préstamo en Sporting.

Renovaciones en Herediano

Keyner Brown contó que extendió su contrato con Herediano por tres años.

¿Cuándo vuelve a jugar el Team? El monarca del fútbol nacional comenzará su temporada competitiva en la Supercopa ante Liga Deportiva Alajuelense.

Ese partido implica un torneo oficial en juego, convocando a los dos monarcas del fútbol nacional durante la temporada 2025-2026.

A falta de ratificación por parte de la Unafut, la fecha que se maneja para la Supercopa es el 12 de julio. El club que la gane será el rival de Saprissa, una semana después (18 o 19 de julio), en la Recopa, que pone frente a frente al campeón del Torneo de Copa contra el “Supercampeón” del fútbol nacional.

Los rojiamarillos irán en busca del bicampeonato en el Torneo de Apertura 2026. Además, disputarán la Copa Centroamericana de Concacaf y los rivales los conocerá el 26 de mayo, cuando se efectúe el respectivo sorteo.