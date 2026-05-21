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Salidas y llegadas en Herediano: estos son los movimientos confirmados en el campeón nacional

Estas son las novedades que tiene Herediano. Conozca el partido con el que el ‘Team’ arrancará su temporada competitiva 2026-2027

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Por Juan Diego Villarreal y Fanny Tayver Marín
Logo del Herediano.
Herediano hace sus movimientos de cara a la próxima temporada. (Foto tomada de X. /Foto tomada de X.)







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HeredianoMovimientos de HeredianoApertura 2026
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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