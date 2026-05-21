Salidas y llegadas en Cartaginés: estos son los movimientos confirmados

Cartaginés se está rearmando para la próxima campaña, de cara al campeonato nacional y la Copa Centroamericana de Concacaf.

El Club Sport Cartaginés empezó a moverse de inmediato en el mercado de piernas en el fútbol nacional. Tras quedar fuera en las semifinales, el equipo de la Vieja Metrópoli comprendió que no tenía tiempo que perder.

Los anuncios llegaron prácticamente de forma inmediata. Sus primeros movimientos resultaron sorpresivos, con salidas que pocos pensaban, pero que van de la mano con las intenciones que tiene el técnico Amarini Villatoro y que compaginan con lo que la dirigencia cree que es lo más conveniente.

Para la próxima campaña, los brumosos tendrán un frente de ataque diferente.

Movimientos en Cartaginés

Salidas en Cartaginés

Johan Venegas.

Marcelo Pereira.

Suhander Zúñiga.

Ricardo Márquez.

Llegadas en Cartaginés

Manuel Morán (el delantero llega tras su salida de Pérez Zeledón).

Joaquín Alonso Hernández (el delantero llega luego de su paso por el Municipal Liberia).

Andrey Mora (el volante llega luego de terminar contrato en Puntarenas FC).

Renovaciones en Cartaginés

El club no ha informado sobre renovaciones.

¿Cuáles son los retos? Para el segundo semestre de este año, Cartaginés disputará el Torneo de Apertura 2026 y la Copa Centroamericana de Concacaf.

La Confederación efectuará el sorteo del torneo regional el 26 de mayo, así que ese día, los brumosos prestarán atención, al igual que los otros clubes ticos clasificados: Alajuelense, Herediano y Saprissa.