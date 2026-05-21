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Salidas y llegadas en Cartaginés: estos son los movimientos confirmados

Cartaginés se convirtió en uno de los equipos que empezaron a moverse más rápido en el mercado

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Por Fanny Tayver Marín
Cartaginés se está rearmando para la próxima campaña, de cara al campeonato nacional y la Copa Centroamericana de Concacaf.
Cartaginés se está rearmando para la próxima campaña, de cara al campeonato nacional y la Copa Centroamericana de Concacaf. (Facebook Cartaginés/Club Sport Cartaginés)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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