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Salidas en Alajuelense: estos son los movimientos confirmados en la Liga

Liga Deportiva Alajuelense se encuentra en plena etapa de reestructuración

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Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense frente a Guadalupe por la fecha 14 del Torneo de Clausura 2026
Tras la decisión de Óscar Ramírez de no seguir en Liga Deportiva Alajuelense empezaron más movimientos en el club. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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