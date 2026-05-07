Salidas en Alajuelense: estos son los movimientos confirmados en la Liga

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Tras la decisión de Óscar Ramírez de no seguir en Liga Deportiva Alajuelense empezaron más movimientos en el club.

Liga Deportiva Alajuelense se encuentra en plena etapa de cambios y, conforme pasen los días, habrá más anuncios, como una de las secuelas cuando las cosas no salen para nada bien.

Después de añadir la estrella 31 a su vitrina el pasado 20 de diciembre y ponerle la cereza al pastel en un semestre en el que ganó todo lo que disputó, Alajuelense se dedicó a dar pasos en falso tanto dentro del terreno de juego como en situaciones extracancha, porque la indisciplina también influye.

El equipo falló en dar por menos el Torneo de Copa, tampoco logró su cometido de avanzar la serie de octavos de final en la Copa de Campeones de Concacaf y quedó eliminado en la fase regular del Torneo de Clausura 2026.

Hoy, Alajuelense se encuentra en plena reestructuración y ya se han dado cuatro salidas, pero cuando el club anuncie a su nuevo técnico, es posible que también se efectúen movimientos en la planilla de futbolistas.

¿Quiénes se han ido de Alajuelense?

1. Óscar Ramírez: El técnico que ilusionó al liguismo en diciembre había firmado por un año (a partir de abril del 2025) y tanto en la dirigencia como en la gerencia deportiva siempre manifestaron que todo dependía de él, si quería seguir o no. Finalmente, el pasado 1.° de mayo, Óscar Ramírez tuvo una reunión en el CAR y ahí expresó que no seguiría al frente del equipo.

Óscar Ramírez duró un año al frente de Liga Deportiva Alajuelense. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

2. Wardy Alfaro: Tenía muchos años de formar parte de la Liga. Luego de su prolongada estancia como preparador de porteros del primer equipo, y de otra etapa como analista de video, sentía que ya era hora de abrirse camino en lo que estudió, la dirección técnica.

Así que pasó a ser parte del staff de entrenadores de liga menor. Cuando Óscar Ramírez retornó al banquillo, lo eligió como su mano derecha. Tras la decisión adoptada por el “Macho”, la Liga destituyó al exportero como asistente técnico.

Wardy Alfaro era el auxiliar de Óscar Ramírez en Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

3. Juan Carlos Barrantes: El preparador físico de Alajuelense también fue destituido de su puesto, luego de que Óscar Ramírez tomó la decisión de no continuar.

Juan Carlos Barrantes era el preparador físico de Liga Deportiva Alajuelense. (Facebook Juan Carlos Barrantes/La Nación)

4. Carlos Rojas: El asistente del preparador físico dejó de formar parte de Liga Deportiva Alajuelense después de que se vio envuelto en un accidente el 1.° de mayo, en el que dos mujeres (una adulta y una menor de edad), terminaron heridas y ahora él afronta un proceso legal.

Rojas conducía un vehículo 4x4 que se salió de la vía, invadió la acera y las atropelló. Aunque alegó que se quedó dormido, el director de la Policía de Tránsito confirmó que efectuaron dos pruebas de alcoholemia y arrojaron un resultado positivo.

Carlos Rojas era el asistente del preparador físico Juan Carlos Barrantes. Ya ellos no forman parte de Liga Deportiva Alajuelense. (Instagram Juan Carlos Barrantes/Instagram)

5. Raúl Pinto: Cinco días después de que Óscar Ramírez comunicó que no seguiría al frente de Alajuelense, la Liga dio a conocer que Raúl Pinto le envió una carta a Joseph Joseph, renunciando a su cargo como vicepresidente II de la Junta Directiva.

Pinto dio unas declaraciones en diciembre pasado que no resistieron el paso del tiempo, cuando a las puertas de ganar el título dijo que la Liga iba a ganar al menos tres seguidos.

Raúl Pinto decidió no seguir en la directiva de Liga Deportiva Alajuelense tras la salida de Óscar Ramírez. (Mayela López/Fotografía)

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