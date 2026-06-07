Rosario de Naranjo conquista Linafa y asciende invicto a la Segunda División

Los jugadores del equipo Rosario de Naranjo por fin lograron el deseado ascenso a la Segunda División del fútbol nacional, al imponerse al Municipal Coto Brus en la final del Torneo Clausura 2026.

Después de perder dos finales de manera consecutiva, la tercera fue la vencida para la Asociación Deportiva Rosario de Naranjo, equipo que será el nuevo inquilino de la Liga de Ascenso la próxima temporada.

El Rosario derrotó 3-1 al Municipal Coto Brus en la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa), logrando el ascenso inmediato a la Segunda División tras haber conquistado también el Torneo Apertura 2025.

Para el conjunto alajuelense fue una auténtica revancha, pues en las dos temporadas anteriores había perdido la final: primero ante Municipal Upala en 2024 y posteriormente frente a Pitbulls de Santa Bárbara en 2025.

Sin embargo, en la presente campaña fue el gran dominador del certamen al ganar ambos torneos de forma invicta. Primero venció a Municipal Puntarenas en el Apertura 2025 y luego a Coto Brus en el Clausura 2026.

Los nuevos monarcas de Linafa establecieron una marca de 36 partidos consecutivos sin conocer la derrota, sustentados en una sólida defensa encabezada por el experimentado arquero Alfonso Quesada, quien a sus 38 años se convirtió en una garantía bajo los tres palos.

A ello se sumó el aporte del delantero Luis Chícharo Rodríguez, quien tras su paso por la Primera División con Municipal Grecia y Pérez Zeledón fue una de las piezas fundamentales del equipo al marcar 20 goles y finalizar como subgoleador del campeonato.

También destacó la labor del entrenador Jonathan Bolaños, hermano del exsaprissista Cristian Bolaños. El estratega tuvo una destacada carrera como futbolista profesional, militando en Herediano, Saprissa, Alajuelense, Cartaginés y diversos clubes de la MLS de Estados Unidos.

Aimar Camacho celebra con Luis Rodríguez (der.) el segundo gol del Rosario de Naranjo, que logró el boleto a la Liga de Ascenso de forma invicta. (Facebook Rosario de Naranjo/La Nación)

Bolaños había perdido la final ante Pitbulls en el torneo anterior, pero la dirigencia confió en su proyecto y decidió mantenerlo en el cargo. Además, reforzó el plantel con el objetivo de alcanzar el ansiado ascenso.

Al cuerpo técnico del conjunto rosareño también se incorporó el argentino Pablo Alejandro Izaguirre, exvolante de Alajuelense, quien aportó su experiencia y conocimiento del fútbol costarricense para ayudar a cumplir el sueño de los habitantes del cantón de Naranjo.

Dominio de Rosario

En la gran final, los rosareños abrieron el marcador al minuto 33. En una rápida salida por la banda izquierda, Maikel González envió un balón largo para Osvaldo Gómez, quien centró al corazón del área, donde apareció Keyrrom Arauz para conectar de cabeza y poner el 1-0.

Sin embargo, al cierre del primer tiempo, un error defensivo de los locales permitió que Joshua Morales anotara el empate 1-1 al minuto 45. Para Morales fue su gol número 25 del campeonato, cifra que lo consolidó como máximo goleador del torneo.

En la segunda mitad, los naranjeños retomaron la iniciativa y presionaron constantemente el marco rival hasta que el delantero Keylor Ramírez cayó dentro del área. El árbitro Róger Vindas no dudó en señalar el punto de penal.

El encargado de ejecutar la pena máxima fue Luis Rodríguez, quien con un potente remate venció al guardameta Josué Fallas para marcar el 2-1 al minuto 61.

Ya en el tiempo de reposición, un error del arquero Fallas fue aprovechado por Rubén Silva, quien anotó el definitivo 3-1 al minuto 90+2 y desató la celebración de los aficionados rosareños, sellando así el ascenso a la Liga de Ascenso.

Rosario tomará el lugar de Upala, que descendió a Linafa en la última temporada.