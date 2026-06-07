Puro Deporte

Rosario de Naranjo conquista Linafa y asciende invicto a la Segunda División

Rosario de Naranjo, de la mano de los exjugadores Jonathan Bolaños y Pablo Izaguirre, logró el boleto a la Liga de Ascenso

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Por Juan Diego Villarreal
Rosario de Naranjo Campeón de Linafa Torneo Clausura 2026 7 de junio de 2026 Facebook Rosario de Naranjo
Los jugadores del equipo Rosario de Naranjo por fin lograron el deseado ascenso a la Segunda División del fútbol nacional, al imponerse al Municipal Coto Brus en la final del Torneo Clausura 2026. (Facebook Rosario de Naranjo/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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