Puro Deporte

Equipo alajuelense está a 90 minutos de quebrar ‘maldición’ y cumplir su sueño

El campeonato de Linafa podría conocer este fin de semana a su campeón y nuevo inquilino de la Liga de Ascenso

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Por Juan Diego Villarreal
Rosario de Naranjo Linafa Final Torneo Clausura 2026 2 de junio del 2026 Facebook Rosario de Naranjo
El equipo de Rosario de Naranjo suna 14 victorias en el Torneo Clausura 2026 de Linafa y es favorito para lograr su boleto a la Liga de Ascenso. (Facebook Rosario de Naranjo/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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