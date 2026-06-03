Equipo alajuelense está a 90 minutos de quebrar ‘maldición’ y cumplir su sueño

El equipo de Rosario de Naranjo suna 14 victorias en el Torneo Clausura 2026 de Linafa y es favorito para lograr su boleto a la Liga de Ascenso.

En dos oportunidades tocó la puerta del ascenso. Llegó como claro favorito, pero los dioses del fútbol le dieron la espalda en la final y terminó sumido en la frustración.

No obstante, la revancha está a solo 90 minutos para Rosario de Naranjo, equipo que buscará este domingo proclamarse, por tercer año consecutivo, campeón del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa).

Los rosareños, bajo el mando de los entrenadores Jonathan Bolaños y Pablo Izaguirre, empataron 0-0 el pasado domingo de visita ante Coto Brus en el estadio Hamilton Villalobos, durante el partido de ida de la final del Clausura 2026.

Ahora, Rosario recibirá a los cotobruseños este domingo 7 de junio a las 2 p. m. en el estadio Rafael Bolaños, en Alajuela, con el objetivo de sumar su victoria número 15 del torneo y alcanzar, por fin, el anhelado ascenso.

Si el compromiso termina igualado por cualquier marcador al finalizar el tiempo reglamentario o los tiempos extra, el campeón se definirá mediante lanzamientos desde el punto de penal.

En caso de que Rosario de Naranjo resulte vencedor, obtendrá de forma directa su boleto a la Segunda División, ya que también se proclamó campeón del Torneo Apertura 2025.

Sin embargo, si Coto Brus se impone, será necesario disputar una final nacional a dos partidos para definir al monarca absoluto de Linafa.

Rosario de Naranjo perdió las finales de los dos campeonatos anteriores ante Municipal Upala y Pitbulls de Santa Bárbara, por lo que esta podría ser su gran revancha. Los rosareños militaron en la Segunda División durante la temporada 2019-2020, tras adquirir la franquicia de Once de Abril de Alajuelense, la cual posteriormente vendieron a Aserrí.

En el actual campeonato se mantienen invictos tras 17 partidos disputados, con un balance de 14 victorias y tres empates. Además, registran 47 goles a favor y apenas siete en contra, de acuerdo con las estadísticas del sitio Ascenso Total.

Por su parte, Coto Brus, dirigido actualmente por el técnico Fernelly Beita, permaneció durante varios años en la Liga de Ascenso, hasta que descendió en 2017. Ahora, el conjunto sureño también busca regresar a la categoría de plata del fútbol nacional.