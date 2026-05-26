Exjugadores de Saprissa y Alajuelense buscan el ascenso con equipo que tiene 34 partidos invicto

El exsaprissista Jonathan Bolaños es el entrenador del Rosario de Naranjo y su asistente es el exalajuelense Pablo Izaguirre.

Dice el refrán que “la tercera es la vencida”, adagio que desea hacer realidad el equipo de Rosario de Naranjo, que intentará por tercera ocasión subir a la Liga de Ascenso del fútbol costarricense.

Rosario perdió las últimas dos finales del campeonato de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa) frente a Municipal Upala y Pitbulls de Santa Bárbara, y ahora enfrentará a Municipal Coto Brus.

El juego de ida de la final del Torneo Clausura 2026 será este domingo 31 de mayo a las 2 p. m. en el estadio Hamilton Villalobos de Coto Brus, mientras que el duelo de vuelta se disputará el domingo 7 de junio en el estadio Rafael Bolaños de Alajuela, en horario por definir.

Los naranjeños llegaron a la final tras dejar en el camino al Municipal Puntarenas con un marcador global de 7-1, luego de ganar 0-2 en la ida y 5-1 en la vuelta. Los goles del último partido fueron obra de Rubén Silva, Luis Zúñiga, Keyrrom Arauz, Keylor Ramírez y Aimar Camacho.

Por su parte, Coto Brus derrotó a la Asociación Deportiva Cóbano, luego de triunfar como visitante 0-1 e igualar 0-0 en casa el domingo.

El proyecto de Rosario está al mando del técnico Jonathan Bolaños, hermano del exsaprissista Cristian Bolaños, mientras que su asistente es el exvolante de Alajuelense Pablo Izaguirre.

Bolaños, de 48 años, jugó en el país para Herediano, Alajuelense, Saprissa y Cartaginés, entre otros clubes. Jonathan e Izaguirre mantienen al equipo invicto en el campeonato, tras disputar 34 partidos en el Torneo Clausura 2026.

“Junto con Jonathan estamos a cargo de un proyecto muy serio. Es un grupo muy unido, que tiene jugadores de experiencia y mucha juventud. Esperamos cumplir con el objetivo tras ganar el Torneo Apertura 2025 y lograr el ascenso”, comentó Izaguirre en la transmisión de Open Radio, medio digital de Puntarenas.

Rosario es el actual campeón del Torneo Apertura 2025, por lo que, de ganar el Clausura 2026, ascendería automáticamente a la Segunda División. Si Coto Brus se impone, deberá disputarse una gran final nacional a dos compromisos.

De acuerdo con la página Ascenso Total, del periodista Kendall Rojas, tanto Rosario de Naranjo como Coto Brus han militado en la Liga de Ascenso.

Los rosarinos lo hicieron fugazmente en la temporada 2019-2020, tras adquirir la franquicia de Once de Abril de Alajuelense, la cual posteriormente vendieron a Aserrí.

Mientras tanto, Coto Brus, que es dirigido por Fernelly Beita, permaneció varios años en la Segunda División hasta su descenso en 2017. Beita jugó para el Municipal Turrialba y el Municipal Coto Brus en la Segunda División.

El ganador de la serie entre Rosario de Naranjo y el Municipal Coto Brus, tomará el lugar del descendido Municipal Upala.