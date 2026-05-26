Puro Deporte

Exjugadores de Saprissa y Alajuelense buscan el ascenso con equipo que tiene 34 partidos invicto

La final del campeonato de Linafa ya tiene a sus dos invitados, quienes intentarán ganar su boleto a la Liga de Ascenso

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Por Juan Diego Villarreal
Jonathan Bolaños Pablo Izaguirre Rosario de Naranjo Linafa 26 de mayo del 2026 Facebook de Rosaio de Naranjo
El exsaprissista Jonathan Bolaños es el entrenador del Rosario de Naranjo y su asistente es el exalajuelense Pablo Izaguirre. (Facebook de Rosaio de Naranjo/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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