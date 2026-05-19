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Exportero de Alajuelense detiene penal y mantiene su portería en cero en las semifinales de Linafa

Juegos de ida de las semifinales del torneo de Linafa se disputaron el domingo; los equipos visitantes lograron la ventaja

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Por Juan Diego Villarreal
Alfonso Quesada Rosario de Naranjo Torneo de Linafa Semifinales 18 de mayo del 2026 Fadebook de Rosario de Naranjo
Alfonso Quesada, guardameta de el Rosario de Narajo, detuvo el penal del delantero del Municipal Puntarenas Carlos Vallejos, en el Torneo de Clausura de Linafa. (fuera de foco). (Fadebook de Rosario de Naranjo/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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