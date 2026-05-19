Exportero de Alajuelense detiene penal y mantiene su portería en cero en las semifinales de Linafa

Alfonso Quesada, guardameta de el Rosario de Narajo, detuvo el penal del delantero del Municipal Puntarenas Carlos Vallejos, en el Torneo de Clausura de Linafa. (fuera de foco).

En el minuto 90+5, la oportunidad del Municipal Puntarenas de descontar en el marcador en las semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa) fue frustrada por la experiencia de un veterano guardameta.

El exarquero de Liga Deportiva Alajuelense, Municipal Grecia, Universidad de Costa Rica y Santa Ana, Alfonso Quesada Ramírez, demostró su jerarquía al detener un lanzamiento de penal del delantero Carlos Vallejos y mantener la ventaja de 0-2 a favor de Rosario de Naranjo, en el juego de ida de las semifinales del torneo de Linafa.

Quesada, de 38 años, desvió el remate de Vallejos e inmediatamente el árbitro Jonathan Leitón dio por finalizado el compromiso en el estadio Miguel Lito Pérez.

En un partido muy disputado, los visitantes lograron imponerse con anotaciones de Luis Rodríguez y Alejandro Naranjo, para encaminar la serie que se definirá el próximo domingo 24 de mayo a las 11 a. m. en el estadio Rafael Bolaños, de Alajuela.

Rosario de Naranjo es el actual campeón del Torneo Apertura 2025, por lo que, de ganar el Clausura, automáticamente obtendría su boleto a la Liga de Ascenso. Pero, de no conquistar esta instancia, deberá disputar una gran final.

En los dos anteriores torneos de Linafa, Rosario perdió la final frente al Municipal Upala y Pitbulls de Santa Bárbara, por lo que los alajuelenses buscan su tercera final consecutiva.

Por su parte, el Municipal Coto Brus también se impuso fuera de casa frente a la AD Cóbano en el estadio Valentín Jiménez, de Cóbano.

La única anotación del cuadro de la zona sur fue obra de Julio Beita, con lo que dieron un gran paso en su afán de llegar a la final.

El segundo juego de la serie se llevará a cabo en el estadio Hamilton Villalobos el domingo 24 de mayo, en horario por definirse. Los ganadores de ambas series disputarán la final.