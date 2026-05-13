Linafa tiene a los cuatro semifinalistas que buscarán su boleto a la segunda división

El Municipal Puntarenas eliminó a el Valle FC de Limón, por un global de 7-6 y se claslficó a las semifinales del torneo de Linafa.

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa) ya tiene definidos a los cuatro equipos semifinalistas que buscarán su boleto a la Liga de Ascenso para la temporada 2026-2027.

Luego de superar las apelaciones que mantuvieron en vilo el campeonato, el Municipal Puntarenas fue el último invitado tras vencer al Valle FC de Limón.

Valle había llegado a los cuartos de final luego de ganar una apelación contra Municipal Desamparados por la indebida alineación de dos jugadores extranjeros, a pesar de haber perdido la serie ante los desamparadeños con un global de 9-1, tras caer 6-1 en el juego de ida y 0-3 en el de vuelta.

Frente a los puntarenenses, en el primer juego, los caribeños triunfaron 3-2 en el estadio Juan Gobán, logrando tomar ventaja en la serie.

Sin embargo, el pasado domingo, en un vibrante encuentro en el estadio Miguel Lito Pérez, los chuchequeros lograron darle vuelta a la serie en un partido que tuvo que definirse en tiempos extra.

Al finalizar el tiempo reglamentario, los porteños ganaron 4-3, resultado que igualó el global 6-6 y obligó a disputar los tiempos extra.

Al minuto 107 del compromiso, los puntarenenses marcaron el 5-3 definitivo, resultado con el que se impusieron 7-6 en el global y avanzaron a las semifinales de forma inapelable.

Para este domingo 17 de mayo se disputarán los partidos de ida de las semifinales del Torneo de Linafa. La Asociación Deportiva Cóbano se enfrentará a Coto Brus a las 11 a. m. en el estadio Valentín Jiménez de Cóbano.

Mientras tanto, en el estadio Lito Pérez, Municipal Puntarenas se medirá a Rosario de Naranjo a partir de las 11 a. m., en la segunda semifinal.

Precisamente, en la final del Torneo Apertura 2025, Rosario se impuso al conjunto porteño con un global de 4-1, logrando el título y la posibilidad de ascender de manera directa a la Liga de Ascenso si también conquista el Clausura 2026, sin necesidad de disputar una final nacional.