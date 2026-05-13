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Linafa tiene a los cuatro semifinalistas que buscarán su boleto a la segunda división

Después de superar las apelaciones, las semifinales de Linafa se jugarán con tres equipos puntarenenses como protagonistas

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Por Juan Diego Villarreal
Municipal Puntarenas Linafa Torneo Clausura 2026 13 de mayo del 2026 Facebook Ascenso Total
El Municipal Puntarenas eliminó a el Valle FC de Limón, por un global de 7-6 y se claslficó a las semifinales del torneo de Linafa. (Facebook Ascenso Total/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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