Equipo de Alonso Solís es eliminado en la mesa; clasifica el club que perdió 9-1 en el global

Este miércoles 6 de mayo, la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa) informó, por medio de sus redes sociales, que el equipo Municipal Desamparados -dirigido por Alonso Solís- quedó eliminado por un tema administrativo, mientras que Valle FC de Limón clasificó a las semifinales del certamen, que otorgará un lugar en la próxima Segunda División.

El pasado 24 de abril se informó que el resultado de la serie de octavos de final entre Municipal Desamparados y Valle FC de Limón se mantenía en vilo, hasta resolverse una apelación presentada por el cuadro caribeño.

Los desamparadeños se impusieron con un global de 9-1, tras ganar el partido de ida 6-1 y el de vuelta 3-0.

Sin embargo, los limonenses presentaron una apelación, ya que, según alegaron, los desamparadeños habrían alineado en el partido de ida a jugadores extranjeros que no tenían al día su documentación.

No obstante, los josefinos presentaron su descargo al afirmar que los jugadores fueron debidamente inscritos a través de los sistemas oficiales de Linafa y FIFA Connect, cumpliendo con los requisitos exigidos por el reglamento de competición.

Milton Castro, presidente de la Comisión de la categoría Segunda B de Linafa, manifestó en un video que la decisión de darle la razón a Valle FC se debe a la alineación indebida de los foráneos.

“El Comité de Competición de Linafa resolvió que los jugadores extranjeros deben tener un permiso migratorio vigente o en trámite para poder participar en el campeonato, o demostrar que están llevando a cabo estudios regulares en nuestro país, esto con fundamento en el reglamento de competición”, explicó.

“En el caso de uno de los jugadores de Desamparados, se comprobó que no tenía el permiso ni el trámite; por esa razón se resolvió a favor de Valle FC”, agregó.

Ahora, Valle FC deberá enfrentarse a Municipal Puntarenas para definir a un semifinalista, ya que los otros tres clasificados son Rosario de Naranjo, Cóbano y Coto Brus.

El partido de ida entre Valle FC y Puntarenas será este miércoles a las 8 p. m. en el estadio Juan Gobán.