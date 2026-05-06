Fútbol

Equipo de Alonso Solís es eliminado en la mesa; clasifica el club que perdió 9-1 en el global

Polémica con el equipo de Alonso Solís se dio en el torneo que da un boleto a la Liga de Ascenso

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Por Esteban Valverde y Juan Diego Villarreal
Alonso Solís dirigiendo al Municipal Desamparados de la Liga de Fútbol Aficionado.
Alonso Solís dirigiendo al Municipal Desamparados de la Liga de Fútbol Aficionado. (Facebook de Municipal Desamparados. /Facebook de Municipal Desamparados.)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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