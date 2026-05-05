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Apelación obliga a suspender campeonato en medio de semifinales cuando equipos buscan el ascenso

Equipos clasificados a las semifinales deben esperar a que se resuelva una apelación para continuar con el torneo

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Por Juan Diego Villarreal
Linafa Apelación Municipal Desampaerados vs. Valle Torneo 2026 5 de mayo del 2026 Facebook Municipal Desamparados
El Municipal Desamparados está a la espera de que se resuelva la apelación que presentó el equipo de el Valle FC, en el torneo de Linafa. ( Facebook Municipal Desamparados/La Nación)







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LinafaApelación Municipal Desamparados vs. Valle FCTorneo 2026, semifinalesSuspensión del campeonato
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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