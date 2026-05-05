Apelación obliga a suspender campeonato en medio de semifinales cuando equipos buscan el ascenso

El Municipal Desamparados está a la espera de que se resuelva la apelación que presentó el equipo de el Valle FC, en el torneo de Linafa.

En el momento cumbre del campeonato, en medio de los partidos de las semifinales, este lunes se dio a conocer la suspensión del torneo de forma indefinida.

Una apelación interpuesta por el equipo Valle FC contra Municipal Desamparados, dirigido por el exsaprissista Alonso Mariachi Solís, tiene suspendidas las semifinales de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa), justo cuando los equipos buscan el derecho de subir a la Liga de Ascenso.

Así lo dio a conocer Linafa por medio de su departamento de prensa. Además, los equipos Rosario de Naranjo y Cóbano de Puntarenas confirmaron la situación a sus seguidores a través de sus redes sociales.

El pasado 24 de abril se informó que el resultado de la serie de octavos de final entre Municipal Desamparados y Valle FC de Limón se mantenía en vilo, hasta no resolverse una apelación presentada por el cuadro caribeño.

Los desamparadeños se impusieron con un global de 9-1, tras ganar el partido de ida 6-1 y el de vuelta 0-3.

Sin embargo, los limonenses presentaron una apelación, ya que, según alegan, los desamparadeños habrían alineado en el partido de ida a jugadores extranjeros que no tenían al día su documentación.

No obstante, los josefinos presentaron su descargo al afirmar que los jugadores fueron debidamente inscritos a través de los sistemas oficiales de Linafa y FIFA Connect, cumpliendo con los requisitos exigidos por el reglamento de competición.

El cuadro desamparadeño, asimismo, reiteró que cuenta con la documentación que respalda su condición migratoria conforme a lo establecido en el artículo 19, según se indicó en el boletín del club.

El problema es que, desde el 24 de abril, las apelaciones se han sucedido entre ambos equipos y el Comité de Competición de Linafa no ha resuelto a favor de ninguno, por lo que se decidió suspender las semifinales hasta que se complete la serie de cuartos de final entre Municipal Puntarenas y el vencedor de la serie entre Municipal Desamparados y Valle FC.

Por otra parte, las tres restantes series de cuartos de final finalizaron el domingo y ahora deberán esperar la reanudación del campeonato para jugar las semifinales.

Limón United perdió 0-1 en el estadio Juan Gobán ante Cóbano, por lo que los puntarenenses clasificaron a semifinales tras igualar en la ida 1-1.

Ahora, los de la península deberán enfrentar en semifinales a Coto Brus, que dejó en el camino a Cruceños de Santa Cruz tras ganar en casa 3-0 y perder 0-2 en el Polideportivo de Cartagena.

Mientras tanto, Rosario de Naranjo, campeón del Torneo Apertura 2025 de Linafa, avanzó tras dejar en el camino a Buenos Aires de Puntarenas, luego de ganar de local 2-1 y de visita 0-2. Los naranjeños ahora deben esperar al vencedor entre Municipal Puntarenas y la serie entre Municipal Desamparados y Valle FC.