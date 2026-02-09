Puro Deporte

Ronaldo Cisneros le pidió perdón a la afición de Alajuelense y él mismo cuenta por qué

Ronaldo Cisneros se sinceró luego del partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Herediano

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Alajuelesen se enfrento a Herediano por la jornada 6, Torneo de Clausura 2026.
Ronaldo Cisneros registra dos anotaciones en lo que va del Torneo de Clausura 2026. (Jorge Navarro para La Nacion )







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseRonaldo CisnerosAlajuelense vs HeredianoClausura 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.