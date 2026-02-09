Ronaldo Cisneros le pidió perdón a la afición de Alajuelense y él mismo cuenta por qué

Ronaldo Cisneros registra dos anotaciones en lo que va del Torneo de Clausura 2026.

Liga Deportiva Alajuelense no se muestra fino frente a la puerta rival y Ronaldo Cisneros no anotaba desde el primer juego del Torneo de Clausura 2026.

En el partido contra Herediano, el atacante mexicano generó peligro en varias ocasiones, pero también tenía muy claro que debía canalizar las emociones cuando no llega el gol.

De cierto modo, estaba tranquilo, según confesó en la zona mixta del Estadio Alejandro Morera Soto, luego del 1-1 entre la Liga y el Team. Pero a la vez, se sentía en deuda.

“Mis gestos eran de pedir perdón a la afición, porque sabía que era un partido importante, que con esas oportunidades se podía cambiar el rumbo del partido. Pero nada más eso y estaba tranquilo.

”Sé que cuando uno falla es porque está más cerca de acertar y se dio. Estuve cerca en algunas jugadas y después me tocó hacer el gol. Sé que tengo la confianza de mis compañeros, del cuerpo técnico, de la afición y el cariño, entonces muy tranquilo”, detalló Ronaldo Cisneros.

Además, explicó que por eso mismo mostró esa efusividad en el festejo, porque sabía que esa anotación resultaba importante para él, pero principalmente para la Liga.

“Venía de algunos partidos sin anotar, en este mismo partido había tenido algunas oportunidades que no había podido concretar. Y se da el gol, aparte en este tipo de partidos, que son como finales y me salió festejarlo con tanta euforia”, relató.

Ronaldo Cisneros no se cansó de buscar el gol hasta que lo consiguió en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Herediano. (Jorge Navarro para La Nacion )

Su gol le quitó los ceros al marcador y se convertía en una posibilidad de buscar el triunfo. Sin embargo, cinco minutos después, cayó el empate.

“Lamentablemente al final no nos podemos llevar los tres puntos, pero creo que el equipo por muchos momentos, por muchos lapsos jugó buen fútbol, supo generar los espacios a pesar de que ellos tenían la línea de cinco”, citó.

Herediano supo cerrarle los espacios a la Liga, sobre todo en el primer tiempo.

“Sabemos que el equipo va a seguir mejorando futbolísticamente y físicamente también creo que nos habían costado los primeros partidos. Venimos recuperando gente y las sensaciones son buenas, pero no estamos satisfechos obviamente, porque no conseguimos los tres puntos”, apuntó.

Ronaldo Cisneros también dijo que todos los partidos de Alajuelense “son finales”, y que ya este martes, a las 6 p. m., tienen otra en la Ciudad Blanca.

Alajuelense visitará a Liberia para disputar el partido de vuelta de una serie en la que los pamperos tienen una ventaja de 1-0.

Si el marcador global se empatara, todo se resolvería en penales. Esa es una posibilidad, pero depende de lo que hagan en cancha los equipos de José Saturnino Cardozo y Óscar Ramírez. Este martes, uno de los dos clubes avanzará a las semifinales del Torneo de Copa.

