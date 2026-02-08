Alajuelense vs. Herediano: Vale la pena ver estos goles una y otra vez

(Jorge Navarro para La Nacion )

El partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Herediano tuvo un poco de todo, incluidos buenos goles.

Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano empataron 1-1 en el Estadio Alejandro Morera Soto.

¿Vio las anotaciones? Si no lo ha hecho, aquí podrá observar el tanto de Ronaldo Cisneros y el gol de Darryl Araya, ambos de buena factura. Y que vale la pena repasarlos una y otra vez.

El gol de Ronaldo Cisneros

⏰ 72’ Gol de Ronaldo Cisneros que coloca el 1-0 en una buena jugada de Alajuelense. pic.twitter.com/l1Gl0Y6OBK — FUTV (@FUTVCR) February 8, 2026

El gol de Darryl Araya

⏰ 77’ Darril Araya anota el empate para Herediano con un gran remate de larga distancia. pic.twitter.com/scmXU1POxZ — FUTV (@FUTVCR) February 8, 2026

Siga el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.