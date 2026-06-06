Ronaldo Cisneros abre su corazón en momento muy duro que afronta junto a su esposa

El futbolista de Liga Deportiva Alajuelense contó que estos días han sido duros para su familia.

Liga Deportiva Alajuelense jugaba su penúltimo partido en el torneo anterior y Ronaldo Cisneros festejó una anotación ante Puntarenas en el Estadio Alejandro Morera Soto de una manera diferente. Se metió el balón dentro de la camisa de franjas rojas y negras que llevaba puesta. En el lenguaje del fútbol, eso solo significa una cosa.

Fue la forma en la que dio a conocer que su esposa Valeria Camacho y él ya le habían dicho a sus dos pequeñas hijas que iban a tener un hermanito.

Pero unos días después, ocurrió lo que no querían. Fue este viernes 5 de junio cuando decidió que era el momento de abrir su corazón y contarlo.

“Quiero comunicar que nuestro bebé dejó de crecer hace algunas semanas, han sido semanas difíciles”, escribió el atacante de la Liga en una historia que colgó en su cuenta de Instagram.

La publicación la acompañó de la canción Pedacito de mi alma, con letra y música de Celinés, reflejando lo que lleva por dentro.

“Damos gracias a Dios por toda la alegría e ilusión que nos trajo esta bendición, y a nuestra familia y amigos por el apoyo recibido estos días. Estamos convencidos de que Dios siempre tiene mejores planes que los nuestros y que estar abiertos a la vida es la mejor decisión”, agregó Ronaldo Cisneros.

El jugador de la Liga también reposteó la fotografía de la prueba de embarazo que publicó su esposa, cuando las dos rayitas significaban positivo. Y ella escribió: “Te amamos hasta el cielo bebito”.

Ambos compartieron inclusive un video del momento en el que conocieron la noticia, con una reacción genuina y espontánea con la felicidad que tenían.

“Saber de tu llegada nos llenó de alegría, amor e ilusión. El Señor me lo dio y el Señor me lo quitó: ¡Bendito sea el nombre del Señor! Job 1:21″, apuntó la esposa de Ronaldo Cisneros. Y el futbolista también replicó ese mensaje.

Este es el mensaje que Ronaldo Cisneros publicó en su cuenta de Instagram. (Instagram Ronaldo Cisneros/Instagram)

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