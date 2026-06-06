Ronaldinho sigue siendo un mago: así le enseñó a Lamine Yamal quién es el crack (video)

Lamine Yamal no se pudo lucir ante Ronaldinho en un divertido reto.

Un video en redes sociales está captando la atención de todos y no es para menos, porque los protagonistas son Ronaldinho y el joven Lamine Yamal.

Ambos pusieron a prueba su puntería intentando anotar en el arco del logo de la empresa McDonald’s.

El brasileño demostró que sigue siendo un mago, en el primer intento anotó y con señas dejó claro que uno era suficiente.

“Conmigo es así de entrada. Gracias, Mc, fue un show total ese día de grabación. Abrazo, crack, y mucha suerte en el Mundial”, escribió Ronaldinho en su cuenta de X.

Comigo é assim é d primeira kkkkkkkkkkk obrigado Mc foi mt show esse dia d gravação abraço craque e muita sorte no mundial 🤙🏾 pic.twitter.com/o0k3OzrGp6 — Ronaldinho (@10Ronaldinho) June 5, 2026

Con motivo de su patrocinio global de la Copa Mundial de la FIFA 2026, McDonald’s puso en marcha en España una activación dirigida a los amantes del fútbol. La marca lanzó un menú temático, una colección de vasos exclusivos protagonizados por grandes figuras del fútbol y diversas experiencias para consumidores a través de sus restaurantes y su aplicación.

La promoción incluye una serie de vasos coleccionables, menús especiales por tiempo limitado, una colaboración con Happy Meal y Squishmallows, y anuncios con Beckham, Thierry Henry, Ronaldinho, Son Heung-min y Lamine Yamal.

Bajo el lema “La Copa Mundial de la FIFA 2026 nos une, McDonald’s nos reúne”, la compañía busca reforzar su papel como punto de encuentro para los aficionados durante el campeonato.