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Ronaldinho Gaúcho: ‘Una cosa de la que me arrepiento es no haber estado en el nacimiento de mi hijo’

El exfutbolista brasileño reconoce el impacto de su carrera en su vida familiar y detalla su vínculo actual con su hijo

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Por O Globo / Brasil / GDA
Ronaldinho admite que no estuvo en el nacimiento de su hijo y explica cómo el fútbol marcó su vida personal y familiar.
Ronaldinho admite que no estuvo en el nacimiento de su hijo y explica cómo el fútbol marcó su vida personal y familiar. (João Mendes/IG)







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