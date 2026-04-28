Ronaldinho Gaúcho: ‘Una cosa de la que me arrepiento es no haber estado en el nacimiento de mi hijo’

Ronaldinho admite que no estuvo en el nacimiento de su hijo y explica cómo el fútbol marcó su vida personal y familiar.

La carrera de Ronaldinho Gaúcho acumuló triunfos en el fútbol mundial. Sin embargo, una ausencia marcó su vida personal. El exjugador no estuvo en el nacimiento de su único hijo, João Mendes.

El joven nació el 22 de febrero de 2005 en Brasil. En ese momento, el futbolista vivía en España. Era figura del Barcelona y se preparaba para los octavos de final de la Champions League. Viajar al país para el parto no era una opción.

En un documental sobre su vida, el exjugador expresó su arrepentimiento. Señaló que una de las decisiones que lamenta fue no estar presente en ese momento clave. Indicó que una cosa de la que se arrepiente es no haber estado en el nacimiento de su hijo y que, si pudiera elegir, no lo repetiría.

João es hijo de la relación entre Ronaldinho y Janaína Mendes. Ella asumió la crianza. Procuró mantener una infancia alejada de la exposición mediática.

El joven, hoy con 21 años, explicó que su niñez no fue completamente normal debido a la fama de su padre. Aun así, su madre buscó darle estabilidad.

Actualmente, vive en Londres junto a su pareja, Giovanna Buscacio, y su hija. La menor es la primera nieta del exfutbolista. João también siguió el camino del deporte y juega en el Hull City U21, en la segunda división inglesa.

El futbolista afirmó que ahora comprende las ausencias de su padre. Señaló que el fútbol implica perder momentos importantes de la vida personal.

Ronaldinho recordó que los cumpleaños resultaban difíciles. En varias ocasiones estaba en otros países o concentrado para partidos.

Pese a la distancia durante la infancia, la relación cambió con los años. Padre e hijo comparten actividades y gustos. Mantienen cercanía a través del fútbol.

El exjugador también manifestó que temía no lograr conexión con su hijo. Consideraba que las ausencias podían afectar el vínculo. Con el tiempo, esa relación se fortaleció.

Ronaldinho expresó satisfacción al ver a su hijo seguir su sueño. También aseguró que hoy no perdería su nacimiento por ningún partido.

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