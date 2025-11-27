Ronaldinho regresa a Costa Rica: el Balón de Oro que enamoró al país vuelve en el 2026

El fútbol hecho arte, magia pura en la cancha: Ronaldinho regresa a Costa Rica para disputar un partido.

La leyenda del Barcelona derrochará talento en el INS Estadio de La Sabana (antiguo Estadio Nacional), en el duelo que disputarán los históricos jugadores del Barcelona y el Real Madrid.

“La noticia que todos esperaban ya es oficial. El genio del fútbol, Ronaldinho Gaúcho, estará en Costa Rica. El astro brasileño se convierte en el primer jugador 100% confirmado para el histórico duelo Real Madrid Leyendas vs. Barça Legends, que se jugará por primera vez en el país”, informó el departamento de prensa de la empresa organizadora del evento.

El espectáculo se realizará el sábado 7 de febrero de 2026, a las 6 p. m., y, según la productora, promete ser uno de los eventos deportivos más importantes que haya vivido Costa Rica recientemente.

Ronaldinho jugará el partido de leyendas del Barcelona contra el Real Madrid en Costa Rica.

“Ronaldinho, campeón del mundo, ganador del Balón de Oro y leyenda viva del mejor Barça de la historia, encabezará un equipo que despertará nostalgia, emoción y espectáculo puro sobre la cancha. Sabemos que la llegada del brasileño al país es el cumplir de un gran sueño de miles de aficionados que podrán observarlo en vivo”, comentó Karol Rojas, gerente de Experiencias MKP.

Ronaldinho estuvo en el país en 2011 y en 2017. La primera vez estuvo con la Selección de Brasil, que entrenó en el Proyecto Gol, y la segunda disputó un partido donde compartió en cancha con algunas figuras del fútbol nacional.

“Cuando pasé por aquí fue todo muy lindo, emocionante e inolvidable. Por eso estoy contentísimo de volver, porque la gente me trata con mucho cariño y respeto. Nada mejor que venir de lejos de mi casa y ser recibido de esta forma. Espero que sea un gran día, un gran espectáculo”, dijo Ronaldinho en 2017.

Las entradas para LEYENDAS se encuentran a la venta de todo público a través de la plataforma kuikpei.com. Las zonas y los precios con cargos por servicio e impuestos incluidos, son los siguientes:

Sol Norte y Sur: $100

Sombra Este y Oeste: $130

Balcón Este y Oeste: $195

Platea Este y Oeste: $230

Experiencias Palco: $500 (Incluye palco, bebidas y bocas antes y durante el partido, After Party en el Cubo de Cristal del Estadio Nacional).

Legends VIP: $1,000 (Incluye cena de gala exclusiva con jugadores, acceso a entrenamiento del Barça Legends, palco, bebidas y bocas antes y durante el partido, After Party en el Cubo de Cristal del Estadio Nacional).