Puro Deporte

Rónald Matarrita sin rodeos: ‘El equipo quedó debiendo, no hay que esconderlo’

Rónald Matarrita se mostró muy autocrítico tras la primera presentación de Liga Deportiva Alajuelense en el Torneo de Clausura 2026

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense vs. Liberia
Liga Deportiva Alajuelense se estrenó en el Estadio Alejandro Morera Soto con un empate ante Liberia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseClausura 2026Alajuelense vs Liberia
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.