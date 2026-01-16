Rónald Matarrita sin rodeos: ‘El equipo quedó debiendo, no hay que esconderlo’

Liga Deportiva Alajuelense se estrenó en el Estadio Alejandro Morera Soto con un empate ante Liberia.

Rónald Matarrita se mostró muy autocrítico luego del empate entre Liga Deportiva Alajuelense y el Municipal Liberia (2-2), en el estreno del Torneo de Clausura 2026.

Según el lateral izquierdo de la Liga, no es es atípico que Liberia les haga un buen partido en la Catedral, porque esa ha sido la constante en los últimos torneos.

Pero independiemente de eso, cree que Alajuelense podía hacerlo mucho mejor.

“Nosotros teníamos que salir a arrasar, somos los actuales campeones y la manera en la que regalamos el partido no es normal en un equipo como nosotros. Somos conscientes de que quedamos debiéndole a la gente y que en los próximos partidos tenemos que demostrar la faceta que veníamos teniendo en los partidos”, afirmó Rónald Matarrita.

Él es del criterio que por dos errores puntuales, la Liga no logró sostener el marcador en dos ocasiones.

“Nosotros entendemos que la afición tiene que exigir y nosotros somos conscientes de que quedamos debiendo. Un equipo que es campeón tiene que salir a arrasar desde la primera fecha y regalamos el partido prácticamente”, recalcó con mucha autocrítica.

Alajuelense visitará el domingo a Pérez Zeledón, en un partido pactado para las 3 p. m. y después de eso, el miércoles 21 de enero, jugará a domicilio contra Cartaginés, a las 8 p. m., en la Vieja Metrópoli.

“Tenemos que ir a recuperar estos dos puntos que dejamos ir. Visitamos a Pérez Zeledón y luego visitamos a Cartaginés. Son partidos importantes en los que si sacamos la tarea, creo que nos vamos a posicionar bien y emocionalmente nos va a dar ese empuje para lo que viene”, opinó.

Según él, ni siquiera siendo campeón nacional deja de existir presión en un club como Alajuelense.

“Todos nos quieren ganar y eso siempre va a estar latente. Se vio que el equipo quedó debiendo, no hay que esconderlo y viendo las caras del partido, a pesar de que no perdimos el juego, salimos con el sinsabor de que en casa tenemos que sacar los tres puntos”, reflexionó Rónald Matarrita.

En cuanto a los movimientos que se han dado en la planilla dirigida por Óscar Ramírez, el carrilero dijo que es normal en un equipo que queda campeón que las salidas sean pocas y que lo mismo ocurra con las incorporaciones.

Kenneth Vargas dejó una buena impresión en sus primeros minutos con Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“El quedar campeón hace ver que el equipo está muy bien y que cada una de las zonas se encuentra fuerte. Creo que las incoporaciones sin duda nos van a aportar conforme se vayan adaptando más al equipo.

”Creo que Kenneth Vargas lo hizo excelente y esperar a Ángel Zaldívar que se viene incorporando. El equipo entiende que cada uno cumple su rol dentro de la cancha y que hay que esperar el momento”, subrayó.

En cuanto a ese partido que no resultó nada fácil y en el que el empate se percibió como un resultado justo, dijo que se presentó lo que posiblemente ocurra en la mayoría de encuentros.

Después del empate contra Liberia, Liga Deportiva Alajuelense visitará a Pérez Zeledón. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Es normal, contra la Liga siempre se juegan el partido de su vida, creo que al final todos los equipos nos tienen a nosotros como referentes. Tenemos que mostrar siempre nuestra mejor cara contra todos los equipos, independientemente de si es Pérez Zeledón o Saprissa.

”Nosotros somos conscientes de que en cada partido tenemos que sacar los tres puntos y que dejamos dos puntos que sin duda nos van a costar. Tenemos que recuperarlos de visita en este partido que viene y en el de Cartago, que es el sigue después”, concluyó Rónald Matarrita.

