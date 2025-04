Rónald Matarrita cree que es el momento de volver a ser el de antes

Rónald Matarrita comenzó a tener más minutos con Liga Deportiva Alajuelense desde hace unos partidos y se proyectaba como el elegido para continuar como estelar por la banda izquierda en el con Alexandre Guimaraes, para este cierre trepidante en el campeonato nacional. Ante la salida de Guima, el futbolista intentará que la tónica se mantenga con el nuevo técnico.

Después de poner de su parte, el lateral alcanzó de nuevo su forma física ideal y el siguiente propósito personal es alcanzar la regularidad, con esos minutos que a nadie se le regalan, sino que él mismo se los gana.

Verse en cancha lo llena de confianza y hoy trata de aprovechar al máximo este momento, porque sabe que tiene mucho que aportar. Es más, su intención es volver a ser el de antes, el carrilero regular de siempre.

“Me hubiera encantado tener más constancia en este último torneo, pero al final soy un empleado más, me toca acatar órdenes y estar preparado para el momento en que se me necesite. Espero tener más minutos y ojalá responder en la cancha también”, mencionó Rónald Matarrita hace unos días.

Su pensamiento es que todos los jugadores cuando tienen partidos consecutivos pueden ir agarrando un poco más de ritmo. A partir de eso, ya el nivel llega solo.

“Yo soy muy consciente de mis condiciones, sé lo que puedo aportar al equipo y ojalá encontrar esa seguidilla que tanto necesito. Me siento mentalmente preparado para ser el mismo de antes; me siento en las condiciones. Sé la calidad que puedo llegar a tener teniendo minutos.

”Así que simplemente me toca esperar ese momento indicado, tomar las oportunidades que me queden y ojalá encontrar esa constancia para volver al nivel y la confianza que siempre tenía”, manifestó.

También confesó que le ha costado tener esa paciencia que se necesita, pero que con trabajo está viendo los frutos. Y tiene muy claro que todo depende de él.

“No era usual estar en el banquillo o fuera de lista, pero al final es una etapa nueva para mí. He intentado todo lo posible para estar bien físicamente y ahora que lo estoy no quiero dar un paso atrás. Yo siempre hago mi trabajo, soy un jugador que va a dar el 100% en cada entrenamiento y en cada partido los minutos que me toquen.

”Obviamente hay una competencia súper sana, en donde se ve que el equipo está compacto, que todos están en buen nivel y cualquiera puede jugar. Estoy muy bien para lo que se viene, todos los partidos son finales y tenemos que estar listos”, concluyó Rónald Matarrita, quien podría ser de la partida en el clásico nacional del lunes 21 de abril en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Estos son los precios de las entradas para el clásico del 21 de abril. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

