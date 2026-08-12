Romelu Lukaku tiene nuevo equipo

Romelu Lukaku le anotó a Estados Unidos en los octavos de final del pasado Mundial 2026.

Estambul, Turquía. El atacante belga Romelu Lukaku, que no entraba en los planes del Nápoles para la nueva temporada, anunció este miércoles su incorporación al equipo turco Fenerbahçe.

“Es un honor y un privilegio unirme a este club”, declaró el goleador de 33 años en un vídeo, compartido en la red social X por el Fenerbahçe.

“Estoy en forma, al 100%, preparado”, añadió el internacional belga, que marcó tres goles para los Diablos Rojos en el reciente Mundial y que debe llegar a Estambul este miércoles.

El Fenerbahçe no precisó por ahora la duración del contrato ni la cuantía del fichaje de Lukaku, que se suma a otros jugadores ofensivos contratados para la nueva temporada, el inglés Mason Greenwood y el kosovar Vedat Muriqi.

Lukaku, que en el pasado vistió las camisetas de grandes clubes europeos como el Chelsea, el Manchester United o el Inter de Milán, se había unido al Nápoles a mediados de 2024.

Después de una primera temporada coronada por 14 goles y un título en la Serie A, en el último curso tuvo una lesión y su relación con los dirigentes de la entidad se degradó. Apenas tuvo 64 minutos de juego.

El Fenerbahçe, rival la próxima semana del Lyon francés en la ronda previa de la Liga de Campeones, lleva doce años sin proclamarse campeón de Turquía, el mayor tiempo de sequía de su historia.