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Romelu Lukaku tiene nuevo equipo

El delantero belga Romelu Lukaku jugó las últimas dos temporadas en el Nápoles de Italia

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Por AFP
Romelu Lukaku selló la goleada de Bélgica a Estados Unidos en los octavos de final del Mundial 2026.
Romelu Lukaku le anotó a Estados Unidos en los octavos de final del pasado Mundial 2026. (DAVID RAMOS/Getty Images via AFP)







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