Román Urbina, tras su terrible accidente: ‘Solo puedo dar gracias por tantos ángeles’

Román Urbina, se fracturó el brazo derecho y el fémur de su pierna derecha, tras accidente de tránsito en enero pasado. Aquí se ven las extremidades izquierdas, por el efecto espejo de la cámara.

Después de 45 días de estar internado, debido a un terrible accidente, el creador de la Ruta de los Conquistadores por fin está en casa.

Román Urbina, quien organizó, corrió y patrocinó la icónica competencia de ciclismo de montaña, fue dado de alta y se encuentra en su hogar convaleciente, pero feliz de poder recuperarse de un atropello en Cartago.

“Gracias a todos los que han enviado sus oraciones. Entrego todo a Cristo, quien me dio la fuerza para sobrevivir y ahora para luchar la batalla más dura que he tenido. Solo puedo dar gracias por tantos ángeles que ha enviado”, comentó Urbina en sus redes sociales.

Román sufrió diferentes traumas, estuvo en cuidados intensivos y se fracturó el brazo derecho y el fémur de la pierna derecha. El atleta, de 63 años, permanecía internado en el Hospital Calderón Guardia.

El veterano ciclista sufrió el grave accidente el domingo 25 de enero por la mañana, cuando salió a entrenar en bicicleta en Llano Grande de Cartago.

Román descendía a gran velocidad cuando colisionó de frente contra una motocicleta que venía en sentido contrario. El deportista quedó tendido en la carretera y fue auxiliado por la Cruz Roja Costarricense; posteriormente fue trasladado al Hospital Max Peralta, en Cartago, y luego al Calderón Guardia.

Urbina estuvo hospitalizado por más de 45 días, hasta que los médicos le dieron de alta y pudo continuar con su recuperación en su casa.

Román, quien además de practicar ciclismo también es amante del motocross, el triatlón, el surf y la patineta, es sin duda uno de los pioneros de los deportes extremos en Costa Rica, donde destacó por ser impulsor de estas disciplinas.

Pero, sin duda, Román Urbina sobresalió por organizar, desde 1993 y hasta 2023, la Ruta de los Conquistadores, su mayor legado al deporte en Costa Rica.

A este evento llegaron grandes figuras, como los estadounidenses Lance Armstrong y Floyd Landis, así como el suizo Thomas Frischknecht, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.

Además, entre los pedalistas nacionales participaron Federico Lico Ramírez, José Adrián Bonilla, Paolo Montoya y Andrey Amador, entre muchos otros.

El atleta costarricense fue incluido en 2016 en el Salón Mundial de la Fama del Mountain Bike, de los Estados Unidos, tras cuatro nominaciones, convirtiéndose en el primer latinoamericano en recibir este prestigioso galardón.