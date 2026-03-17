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Román Urbina, tras su terrible accidente: ‘Solo puedo dar gracias por tantos ángeles’

El creador de la Ruta de los Conquistadores, Román Urbina, fue dado de alta luego de accidente de tránsito en Cartago

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Por Juan Diego Villarreal
Román Urbina Creador de La Ruta de los Conquistadores Accidente en Cartago el 25 de enero 17 de marzo del 2026 Facebook de Román urbina
Román Urbina, se fracturó el brazo derecho y el fémur de su pierna derecha, tras accidente de tránsito en enero pasado. Aquí se ven las extremidades izquierdas, por el efecto espejo de la cámara. (La Nación/Facebook de Román urbina)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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