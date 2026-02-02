Román Urbina sigue luchando tras el fuerte accidente de tránsito

Román Urbina (centro) en la presentación de la Ruta de los Conquistadores del 2018, junto a los ciclistas Ligia Madrigal y Federico 'Lico' Ramírez.

Hace una semana, el ciclista y creador de la Ruta de los Conquistadores, Román Urbina, sufrió un serio accidente de tránsito mientras entrenaba en Llano Grande de Cartago, y desde entonces permanece internado.

Su familia y amigos se encuentran junto a él, orando por su salud, a la espera de que pueda mejorar de los golpes y heridas sufridas, luego de que una motocicleta lo impactara mientras ascendía una cuesta.

Román, minutos antes del incidente, había compartido un Facebook Live en el que aseguró sentirse feliz por la oportunidad de entrenar en Costa Rica y compartir con otros ciclistas, quienes los domingos salían a andar en bicicleta.

De momento, las personas más cercanas piden oración por Román (quien se encuentra en el hospital) mientras se aferran a la esperanza y a la voluntad de Dios para que pueda sanar, como lo expresó su hermana, Florencia Urbina.

“Román está mejorando cada vez más y luchando. Luchando cada vez más. Confiamos en que salga de esto pronto”, confesó a La Nación.

El deportista continúa internado en

Román, quien además de practicar ciclismo también es amante del motocross, el triatlón, el surfing y la patineta, es sin duda uno de los pioneros de los deportes extremos en Costa Rica, donde destacó por ser impulsor de estas disciplinas.

Sin embargo, la creación de la Ruta de los Conquistadores, la cual organizó desde 1993 hasta 2023, es su mayor legado al deporte en Costa Rica.

A este evento llegaron grandes figuras, como los estadounidenses Lance Armstrong y Floyd Landis, así como el suizo Thomas Frischknecht, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, además de los nacionales, Federico Lico Ramírez, José Adrián Bonilla y Andrey Amador, entre muchos otros.

El atleta, de 63 años, fue incluido en 2016 en el Salón Mundial de la Fama del Mountain Bike, tras cuatro nominaciones, convirtiéndose en el primer latinoamericano en recibir este prestigioso galardón.

“Es un honor para mí ser el primer latinoamericano en recibir este premio. Más que un reconocimiento personal, es un premio que recibo en nombre de todos los que han corrido La Ruta conmigo y de quienes deciden realizar este gratificante viaje de crecimiento personal”, comentó Urbina a La Nación tras recibir esa noticia.