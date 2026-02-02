Puro Deporte

Román Urbina sigue luchando tras el fuerte accidente de tránsito

El deportista Román Urbina cumple una semana en el hospital, luego de su accidente de tránsito

Por Juan Diego Villarreal
Román Urbina (centro) en la presentación de la Ruta de los Conquistadores del 2018, junto a los ciclistas Ligia Madrigal y Federico 'Lico' Ramírez. (Rafael PACHECO GRANADOS)







Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

