Creador de la Ruta de los Conquistadores sufrió grave accidente mientras entrenaba en Cartago

Minutos antes del percance, el atleta realizó un Facebook live en una panadería, donde se detuvo a tomar café e invitó a votar a sus amigos

Por Juan Diego Villarreal
Román Utbina Accidente en Llano Grande de Cartago 25 de enero del 2026 Tomado del Facebook de Pura Bici
Román Urbina fue atendido por miembros de la Cruz Roja, tras sufrir la colisión con una motocicleta en Llano Grande de Cartago. (La Nación/Tomado del Facebook de Pura Bici)







Román UrbinaAccidente en LLano Grande de CartagoColisión con una moto
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

