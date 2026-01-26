Creador de la Ruta de los Conquistadores sufrió grave accidente mientras entrenaba en Cartago

Román Urbina fue atendido por miembros de la Cruz Roja, tras sufrir la colisión con una motocicleta en Llano Grande de Cartago.

Conocido como un deportista extremo, surfista y triatleta, en 1993 creó y organizó la primera edición de una de las competencias de ciclismo de montaña más icónicas de Costa Rica, al ser el precursor de la Ruta de los Conquistadores.

El veterano atleta Román Urbina sufrió un grave accidente este domingo 25 de enero por la mañana, cuando salió a entrenar en bicicleta en el sector de Llano Grande de Cartago.

En la red social Facebook se indicó que un chofer, de forma imprudente, dejó un vehículo mal estacionado en una curva en Llano Grande de Cartago. Un motociclista que transitaba en sentido contrario logró evitar colisionar con el automóvil; sin embargo, chocó de frente con el atleta, quien llevó la peor parte y quedó tendido sobre la carretera.

“Lamentablemente, Román sufrió un accidente, pero se encuentra estable. Tiene algunas lesiones. Esperemos que todo salga bien. Les pedimos mucha oración. Estoy seguro de que Dios nos va a ayudar. Todo esto son pruebas que vamos a superar. Gracias por sus buenos deseos y esperamos que Román salga pronto de esto”, se indicó en su cuenta de Facebook.

En la red social no se indicó a qué hospital fue trasladado el ciclista.

Minutos antes del accidente, Román realizó un Facebook Live desde una panadería, donde se detuvo a tomar café y conversar con el dueño, a quien conoce desde hace algunos años. Además, invitó a las personas a participar en las votaciones de este 1.º de febrero.

“Parte de lo que me gusta de Costa Rica es venir a estos lugares, a estas panaderías y pulperías, a toparme con los ciclistas que salen a hacer ejercicio los domingos. Aquí se detienen a tomarse un cafecito. Recuerden salir a votar el próximo domingo. Voten por quien quieran, para defender nuestra cultura y educación”, comentó Urbina.

Cabe recordar que el año anterior Román Urbina sufrió otro accidente mientras competía en una carrera en San Carlos, cuando tuvo una fuerte caída que le provocó la fractura del fémur en la pierna derecha, lo que lo mantuvo alejado de la bicicleta durante varios meses.