Otros deportes

Española Campeona de la Ruta de los Conquistadores: ‘Es una locura, pero me ha encantado’

La española Natalia Fischer es la primera europea en ganar la Ruta de los Conquistadores y su deseo es regresar en el 2026 a defender el título

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Final Ruta de Conquistadores
La española Natalia Fischer, campeona de la Ruta de los Conquistadores 2025, se vio sorprendida por el barro y los complicados ascensos en el sector de Carara. (Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ruta de los Conquistadores 2025Natalia FischerCampeona de la Ruta de los Conquistadores 2025 en la rama femenina
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.