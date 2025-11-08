Española Campeona de la Ruta de los Conquistadores: ‘Es una locura, pero me ha encantado’

La española Natalia Fischer, campeona de la Ruta de los Conquistadores 2025, se vio sorprendida por el barro y los complicados ascensos en el sector de Carara.

La española Natalia Fischer demostró por qué es la actual subcampeona europea en la modalidad de maratón y campeona iberoamericana de ciclismo de montaña, al ganar de forma convincente la Ruta de los Conquistadores 2025.

Natalia se impuso en las tres etapas de la competencia y no dejó dudas de quién fue la mejor corredora del evento. Además, se convirtió en la primera europea en conquistar la Ruta en sus 32 ediciones.

Aunque este sábado sufrió en el sector del Parque Nacional Carara, por los exigentes ascensos donde tuvo que cargar la bicicleta al hombro entre el barro y la montaña, la española aseguró que está dispuesta a defender su corona en 2026 y continuar haciendo historia en la competencia.

Así pasó la española Natalia Fischer el sector de Carara

Fischer se adueñó de la tercera fracción, entre Santa Ana y Jacó (Garabito), con un crono de 6:27:45, consolidando su dominio en la clasificación general con un tiempo total acumulado de 14:37:39, coronándose campeona absoluta.

Los pedalistas sufrieron en las difíciles condiciones en el sector de Carara, donde el barro y la humedad fueron parte del escenario. (Olman Nuñez Full accessmed/Olman Nuñez Full accessmed)

“Es una carrera súper bonita, pero demasiado dura. Cada etapa tiene lo suyo. El primer día estuvo muy caliente; el segundo se caracterizó por la altura, especial para un escalador; y este sábado, Carara me ha dejado impresionada. La Ruta de los Conquistadores es una locura, pero me ha encantado”, expresó Fischer.

La pedalista, quien cerró su temporada deportiva en nuestro país, se quedará en Costa Rica vacacionando con sus padres y aprovechará para conocer Corcovado y Manuel Antonio.

“Soy una persona a la que le gusta que la lleven al límite, tanto física como mentalmente. La Ruta de los Conquistadores lo ha conseguido. Se corre bajo condiciones extremas que no se pueden igualar en Europa, y la verdad es que espero volver el próximo año. ¡Claro que la volvería a correr, me encantaría!”, enfatizó Fischer.

En medio de la montaña y a pesar del cansancio y el barro en el sector de Carara, siempre hay espacio para una sonrisa. (Alonso Tenorio)