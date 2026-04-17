Rolando Fonseca y su plan en Puntarenas: ‘No es de extrañarse que uno se entere por la prensa de que las cosas no van’

La posible llegada de Rolando Fonseca a Puntarenas no pasó de expectativa.

Hace una semana se dio a conocer que Felipe Medina, dueño del club chuchequero, tenía interés en que el exdelantero de la Selección Nacional asumiera la gerencia general del club, pero Rolando tenía otras aspiraciones.

Fonseca no solo asumiría la gerencia, sino que pidió presupuesto para laborar, llevar a su gente y hasta tener la posibilidad, en el futuro, si es que se daba la opción, de ser representante del club en el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol. Actualmente, en ese organismo está Silvia Bolaños, que llegó cuando era dirigente porteña.

Rolando reconoció que en dos ocasiones se reunió con Felipe Medina, pero ¿qué pasó tras esas dos citas?

Los rumores señalan que Fonseca no llegará a buen puerto y, según señaló el exatacante ante consulta de La Nación, él escuchó los rumores, pero oficialmente no le han informado nada.

“No sé nada. El que menos sabe soy yo, sabe más la prensa. Me llamó Kevin Jiménez y me dice: ‘Ya no va, ¿verdad, lo de Puntarenas?’ Y yo no sé de qué me hablaba. Veo que en Tigo ya salió que ya no voy, entonces yo no sé. Saben más ustedes, los de la prensa, que yo”, dijo Rolando.

Se debe aclarar que en la etapa de negociación y conversaciones con el dueño de la institución porteña, Rolando Fonseca nunca dijo que iba a ser contratado; tampoco expresó que todo estaba hecho.

Rolando Fonseca le dijo a La Nación que de Puntarenas no le han informado nada sobre las reuniones que tuvo con Felipe Medina. (Pantallazo/Pantallazo)

Comentó que debía ir paso a paso, a ver si las cosas se daban, y hasta contar con presupuesto para un nuevo estadio.

“Quedé en enviarle un documento a don Felipe. Las últimas dos veces que hablé con él, quedé de pasarle eso y debo enviárselo, porque he estado trabajando en lo que yo pensaba que es lo ideal para trabajar ahí, pero, como te digo, ni fu ni fa, no he hecho nada. No he hablado con él; si quiere, hable con él (Felipe), pero yo creo que son ellos quienes deben decir sí o no. Ya salió que no iba, conmigo no ha hablado nadie, pero no es de extrañarse que uno se entere de las cosas por la prensa”, destacó Rolando.

Las palabras de Fonseca dejan entrever que la idea de Felipe Medina encalló; no pasó de ser una buena intención y cada uno sigue en lo suyo.

Rolando es comentarista en Teletica Canal 7 y Puntarenas está anclado en el octavo lugar de la tabla de clasificación con 16 puntos y con 9 por disputar.

Tiene una leve esperanza de llegar a semifinales si gana los tres juegos que le faltan y Liberia, Alajuelense, San Carlos y Sporting no llegan a 25 puntos, lo máximo a lo que puede aspirar el conjunto porteño.