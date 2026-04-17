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Rolando Fonseca y su plan en Puntarenas: ‘No es de extrañarse que uno se entere por la prensa de que las cosas no van’

El exdelantero de la Selección de Costa Rica negociaba llegar a la gerencia del cuadro porteño

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Por Milton Montenegro

La posible llegada de Rolando Fonseca a Puntarenas no pasó de expectativa.








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Rolando FonsecaPuntarenasSelección de Costa Rica
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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