Rolando Fonseca pone sus reglas: solo llegará a Puntarenas si le aceptan estas condiciones

En Puntarenas quieren fichar a Rolando Fonseca. El exartillero de la Selección Nacional no solo reconoció que ya se reunió con Felipe Medina, dueño del club, sino que esta mañana viajó a la provincia para tener otra reunión y conocer el proyecto del cuadro porteño.

Rolando dejó claro que pidió una serie de condiciones para ser parte de Puntarenas, y la principal es que le permitan manejar y administrar por completo la institución.

“Me integraría por completo con una gerencia general y con un presupuesto que solicité. Si me dan el presupuesto anual y el proyecto completo, incluido el estadio, y me dan todo lo solicitado para administrar el equipo y llevar a mi equipo de confianza, lo asumo”, dijo Rolando Fonseca en conversación con Tigo Sports Radio.

Fonseca también pretende ser el representante de Puntarenas en la asamblea de la Unafut y, si es posible, llegar a ser parte del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol. Actualmente, en ese organismo está Silvia Bolaños, que llegó cuando era dirigente porteña.

“Esto tiene que ir paso a paso. Lo primero, si se puede dar, es que llegue a Puntarenas, ver si todo se puede concretar. Lo que busco es el presupuesto, presupuesto para desarrollar un nuevo estadio, y si ellos tienen esos recursos, así como para desarrollar liga menor, de lo contrario no se daría”, comentó Rolando.

Fonseca explicó por qué hasta ahora se uniría a un club desde una gerencia general.

“Nunca ha habido un proyecto ambicioso, bonito, interesante; y con esto no estoy diciendo que ya me uní a Puntarenas, no, no. Por eso estamos con la letra menuda; no es fácil vincularse. Yo soy una persona exigente y, al decir esto, es porque soy alguien con un pensamiento diferente. Creo que en los proyectos debe haber un buen presupuesto para hacer y desarrollar, y tener la gente adecuada alrededor de uno”, expresó Fonseca.

Rolando Fonseca tiene aspiraciones de llegar a ser parte del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol. (Captura de pantalla /Captura de pantalla)

El exjugador añadió que, si él piensa que las cosas se deben hacer diferente y el mundo va por algo distinto, no puede tropezar con la misma piedra con la que otros en el fútbol se han golpeado.

“No digo que en Costa Rica se hagan las cosas mal, sino hacerlo diferente, y para eso se necesita presupuesto, autonomía de decisión y personas responsables que asuman si el equipo no camina, que haya resultados. Deben existir estándares básicos para darle al jugador, pero si se paga ocho horas de trabajo al futbolista, se debe laborar ese tiempo. No es que vayan a entrenar ocho horas, pero pueden estar en capacitaciones o en inducciones. No es que entrenan una hora y se van para la casa”, destacó Rolando.

Fonseca se reunirá con Felipe Medina y espera llevar las cosas a buen puerto y convertirse en administrador de Puntarenas, pero si no le dan lo que pidió, dará un paso al costado.

“Si no llegamos a nada, conocí a una gran persona, una gran institución, y seguiremos adelante. Es fácil ponerse de acuerdo, pero difícil poner los puntos sobre las íes. Tuve una plática muy bonita, no conocía a don Felipe. Conversamos y fui a ver un poquito lo que son las instalaciones, el proyecto, conocer un poco lo que tienen y los sueños que poseen por cumplir en los próximos días”, mencionó Rolando Fonseca.