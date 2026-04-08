Puro Deporte

Rolando Fonseca pone sus reglas: solo llegará a Puntarenas si le aceptan estas condiciones

Dueño de Puntarenas buscó a Rolando Fonseca para que asuma la gerencia general del equipo

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Por Milton Montenegro

En Puntarenas quieren fichar a Rolando Fonseca. El exartillero de la Selección Nacional no solo reconoció que ya se reunió con Felipe Medina, dueño del club, sino que esta mañana viajó a la provincia para tener otra reunión y conocer el proyecto del cuadro porteño.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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