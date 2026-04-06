Rolando Fonseca critica a Alajuelense como pocas veces: esto dijo en Teletica

Rolando Fonseca cuestionó la manera en la que se vio Liga Deportiva Alajuelense ante Guadalupe, luego del receso.

Rolando Fonseca apareció en Telenoticias junto a los periodistas Melissa Alvarado y Juan Carlos Solano para analizar la jornada del fútbol nacional. Y el exfutbolista dejó claro que a Liga Deportiva Alajuelense se le acaban las excusas.

Eso porque después del receso por la doble fecha FIFA de marzo y por la Semana Santa, Alajuelense volvió a jugar con la necesidad de ganar y terminó empatando 1-1 contra Guadalupe en el Estadio Alejandro Morera Soto.

“Primero que los viajes, segundo que el cronograma de actividades que tenía, el tercero las lesiones, el cuarto que necesitamos una semana de descanso, el quinto que si tenemos una semana larga podemos competir y era el minuto 80 y había jugadores cansados, que estaban reventados”, expresó Rolando Fonseca.

Al pronunciar eso, aclaró que eso no importaría, porque es válido que aparezca el cansancio. Sin embargo, afirmó que ahí es donde entra en juego la profundidad de la planilla.

Para el exgoleador, el problema que tiene la Liga es que no supo cómo asimilar el campeonato nacional que consiguió en diciembre pasado, rompiendo una sequía.

“Se quedaron celebrando, a mí que no me vengan con nada, fue tanta la necesidad de ser campeón que su mente se relajó por completo. A algunos usted les permite ser permisivos, ahí hay jugadores y hay que decirlo con nombres y apellidos. Yo tengo que reconocerle a (Joel) Campbell su trayectoria, lo que ha hecho en Costa Rica es pobre”, expresó Rolando Fonseca.

Añadió que es cierto que la Liga es el actual campeón del fútbol costarricense, pero insistió en que “lo de Campbell es mínimo”.

“El aporte es mínimo, y ya no hay la sonrisa... Me voy a octubre y noviembre, ¿dónde está la alegría de Campbell, cuando era convocado a la Selección Nacional? ¿Dónde está? La picardía, la alegría que tenía Campbell no se le ve, la frustración con la que están jugando esos jugadores de Liga Deportiva Alajuelense”, citó Rolando Fonseca.

Rolando Fonseca afirma que el aporte de Joel Campbell es mínimo, que juega sin ilusión, sin alegría pic.twitter.com/YpI7ROkMho — TD Más (@tdmascrc) April 6, 2026

También recalcó que el cuadro rojinegro estaba enfrentándose contra el rival que marcha en el último lugar. Eso sí, dijo que esos son los equipos más difíciles de enfrentar, “porque ya no se juegan nada”.

Aunque Rolando Fonseca indicó que Guadalupe ya está descendido, “El Equipo de la Rosa” no pierde la esperanza, porque matemáticamente todavía tiene posibilidades de salvarse.

Todas las semanas unas excusa diferente en La Liga pic.twitter.com/NVzGrkitGd — TD Más (@tdmascrc) April 6, 2026

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