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Rolando Fonseca critica a Alajuelense como pocas veces: esto dijo en Teletica

Rolando Fonseca mencionó las excusas de Liga Deportiva Alajuelense y lo hizo en el análisis de la jornada, en la edición matutina de ‘Telenoticias’

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Por Fanny Tayver Marín
Rolando Fonseca cuestionó la manera en la que se vio Liga Deportiva Alajuelense ante Guadalupe, luego del receso.
Rolando Fonseca cuestionó la manera en la que se vio Liga Deportiva Alajuelense ante Guadalupe, luego del receso. (Captura de video TD Más/Captura de video TD Más)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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