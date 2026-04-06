‘Pechos fríos’: Afición de Alajuelense increpa a jugadores

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Liga Deportiva Alajuelense tiene a su afición de malas, al ver como el equipo no saca los resultados que debería y el tiempo se acorta.

Liga Deportiva Alajuelense está en problemas, jugando con fuego y se puede quemar; suficiente para que buena parte de su afición no titubeara en silbar e increpar a los futbolistas luego del pitazo final de Marianela Araya en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Tras el 1-1 entre la Liga y Guadalupe no solo hubo silbidos; sino una clara protesta desde la tribuna exigiéndole a sus jugadores, y dentro de todo lo que decían, el grito de “pechos fríos” era lo que más se escuchaba.

“Entiendo a la afición que está molesta porque nosotros también tenemos que darnos cuenta de la institución en la que estamos; todo lo que nos dan ellos para que al final nosotros vengamos a hacer un partido malo”, expresó Fernando Piñar en zona mixta.

Añadió que, un partido malo como tal le puede ocurrir a cualquier futbolista, pero que ellos tienen muy claro que ese empate ante Guadalupe no debió ser.

“Nos duele porque estábamos jugando contra el último lugar y sabemos que estamos peleando zona de clasificación, ya no podemos dejar puntos atrás, ya no hay margen de error, ya no hay más allá, ya lo hemos hablado, ya lo hemos trabajado y ahora a pensar en mañana y trabajar al 100″, destacó el lateral derecho.

Por su parte, el cuestionado atacante mexicano Ángel Zaldívar mostró una postura similar a la de Fernando Piñar.

“Es entendible que la afición muestre su descontento, no se merecen estos resultados. Sabemos que en cuanto a actitud, a no dejar de luchar hasta el final eso está, el compromiso está, Más que nada está en los detalles, nos hemos partido dentro del campo y que hemos dejado la vida, eso está claro. Los detalles son los que tenemos que corregir”, comentó Ángel Zaldívar.

El mexicano dijo que en el camerino estaban muy dolidos, porque consideran que ese duelo ante Guadalupe era para sacar los tres puntos, pero no lo hicieron.

“En cuanto a mí y a todo el equipo, hemos quedado a deber en esta etapa del torneo y nos queda cerrar con todo, que todavía nos quedan cuatro partidos. Tenemos que jugarlos hasta el final para poder buscar la calificación”, añadió Ángel Zaldívar.

En Alajuelense dicen que entienden la molestia de su afición. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Aarón Salazar recibió una consulta sobre si el grupo está quedándole mal a Óscar Ramírez con lo que hace el equipo en cancha y el defensor respondió: “Estamos quedándole mal al profe, a la afición y a todos en general, todos podemos dar más”.

Salazar fue el futbolista que le pegó un susto al “Macho” cuando se tocó una pierna en el partido, porque el técnico de la Liga pensó que no podía ser que también se lesionara cuando tiene de baja a Alexis Gamboa y a Santiago van der Putten.

Sin embargo, el propio Aarón Salazar confirmó que está bien y disponible para el próximo encuentro. Además, insistió en que el campeón nacional ya no tiene margen de error.

“Esa es la forma en la que todos tenemos que llevarlo y lo que todos tenemos que ir pensando a la casa, no hay más margen de error, no podemos equivocarnos más.

”No podemos dejar más puntos, porque nos puede costar la clasificación. Ya entrar a estos últimos partidos dependiendo de otros equipos es muy peligroso, así que ya no podemos fallar más”, destacó Aarón Salazar.

Alajuelense presenta 19 puntos en 14 presentaciones y en el cierre de la fase regular del Torneo de Clausura 2025 visitará a Sporting el sábado 11 de abril y ocho días después recibirá a Saprissa.

Después de eso, la Liga será local el 23 de abril contra Puntarenas FC y en la última fecha de la fase clasificatoria visitará a Liberia, el domingo 26 de abril.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.