Rolando Fonseca no se guarda nada contra Alajuelense en Teletica y alerta sobre un fútbol enfermo

Rolando Fonseca llevaba varios apuntes para referirse a la eliminación de Liga Deportiva Alajuelense en el Torneo de Clausura 2026.

El exfutbolista se sentó junto a los periodistas Melissa Alvarado y Christian Sandoval para analizar la jornada en la edición matutina de Telenoticias y aunque su mensaje iba dirigido a la Liga, fue enfático que también aplica a los otros clubes del fútbol nacional.

Para empezar su intervención, Rolando Fonseca señaló que lo contrario al éxito es la negligencia a raíz del fracaso y el ser permisivo.

“¿Quiénes fueron los permisivos? La Junta Directiva, gerente deportivo y hasta el mismo técnico, pero como el técnico está por encima de la institución, por eso sucede todo esto. ¿A qué fueron permisivos? A la lealtad, que es expresar la valentía de lo que usted puede percibir y hacer en la institución. Ahí decían muchos aquí estoy, pero nunca estuvieron”, manifestó Rolando Fonseca.

También enlistó los fichajes bomba, la congruencia y hasta el ser permisivos. En ese último punto detalló que se refería a que nunca ahorraron el discurso que decían que después de la quinta fecha el equipo ya se vería diferente.

“Eso se da con resultados y nunca los tuvieron. Fueron permisivos con la exigencia porque usted tiene que hacer algo diferente y nunca lo hicieron y por eso dura tan poco el éxito”, apuntó.

Según Rolando Fonseca, ahora no se sabe qué esperar de Alajuelense, cuánto tiempo tendrá que esperar para ser campeón nacional de nuevo.

“No sabemos si va a suceder cinco años o qué lo que viene ahora; la vulnerabilidad, creen que son infalibles, que ya está todo, fachadas de éxito y al final no hay sinergia ni con la misma afición, porque ahí tuvieron problemas”, citó.

Rolando Fonseca también mencionó la integridad, el aplicar los valores y las políticas de la institución.

“¿Qué pasó? Ahí están las famosas fiestas, todo eso aquí se paga. ¿Fueron solidarios? Arriesgarse los unos por los otros, hay jugadores molestos porque aquel llegaba y caminaba mientras los otros corrían y quién permitía eso, hasta el mismo técnico. Y la parte del crecimiento, el equipo se hace fuerte dependiendo también desde el eslabón más débil que esté ahí”, aseguró.

Después de eso, Rolando Fonseca lanzó la advertencia de que este mensaje no solo aplica para Alajuelense, sino para los otros clubes y que escala inclusive en la Selección de Costa Rica.

“Esto de ser permisivo es en una generación de jugadores que hoy hacen lo que quieran. Hoy mi preocupación no es el hoy, es lo que viene, hay incongruencias en el fútbol.

”Nuestro fútbol está enfermo porque no tenemos mano dura, estamos siendo permisivos, nos estamos dando esas libertades para decir tenemos tiempo para arreglar y no hay tiempo y cuando usted permite, usted dice me voy a regalar dos o tres fechas y reacciono en la quinta ya no te deja, porque el torneo es corto”, detalló.

El exgoleador insistió que esa es justamente la misma radiografía de la Selección Nacional, donde el técnico no tendrá más de 150 días hábiles para trabajar.

Rolando Fonseca aprovechó para felicitar a los cuatro semifinalistas: “Muy bien Liberia; Cartaginés rompió los fantasmas, Saprissa supo reaccionar y está la circunstancia de Mariano. Y ahí está, no importa. Y Herediano pasó perfil bajo y ahí está”.

Para terminar su intervención en Telenoticias, Rolando Fonseca fue enfático en que pueden venir más cableras, otras marcas, o lo que sea, que para él no se trata de competencia de cableras, ni un asunto de FUTV, Canal 7 o Fox.

“No, no, no… Son ustedes los que nos invitan a que vayamos a ver el espectáculo, o ustedes mismos nos alejan. Ojo, los puntos sobre las íes, es importante analizar un poquito más.

”Felicidades a los cuatro que llegaron y se comportaron como debe de ser, pero ahora viene la linda competencia y que nos inviten a todos los demás. Esto no es culpa de la prensa, de los analistas, ni de nada, son lo que ustedes están vendiendo en la cancha”, concluyó Rolando Fonseca.

"Permisivos y negligentes", Rolando Fonseca tiró con todo a la gestión de Alajuelense. pic.twitter.com/B8lCTW6Q4S — TD Más (@tdmascrc) April 27, 2026

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.