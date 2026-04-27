Alajuelense difunde su primer comunicado oficial tras el fracaso

En Liga Deportiva Alajuelense vendrán muchos cambios tras la eliminación en el Torneo de Clausura 2026.

Unos minutos después de la eliminación de Liga Deportiva Alajuelense en el Torneo de Clausura 2026, el club emitió un comunicado oficial que colgó en sus redes sociales, hablándole a la afición.

“No estuvimos a la altura de lo que esta institución exige y de lo que ustedes merecen. En nombre de la Junta Directiva, jugadores y cuerpo técnico, asumimos con dolor y absoluta responsabilidad el fracaso deportivo del primer equipo masculino de la Primera División. Reconocemos que no se lograron los objetivos de este semestre”, se lee en el pronunciamiento de Alajuelense.

Además, el club indica que a pesar de lo negativo en lo futbolístico, quieren agradecer el acompañamiento permanente de su gente, que en todo momento les hizo sentir su aliento de apoyo, demostrando incondicionalidad.

“Por la exigencia y la grandeza de nuestra institución, posterior al partido contra Liberia iniciaremos un análisis profundo del área deportiva para tomar decisiones y ejecutar los cambios necesarios que fortalezcan nuestro plantel profesional masculino de cara al segundo semestre del 2026, con el objetivo claro de ser campeones nacionales y tetracampeones centroamericanos”, apuntó la institución rojinegra.

Como último, el club le dijo a sus aficionados que pueden sentirse seguros de que no claudicarán hasta que Liga Deportiva Alajuelense regrese al sitio donde debe estar.

Este es el comnicado que Alajuelense colgó en sus redes tras la eliminación. (Facebook LDA/Facebook LDA)

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