Rolando Fonseca, Jorge Martínez, Gustavo López y Eduardo Castillo pronostican en Teletica que vienen cosas peores

Rolando Fonseca emitió un criterio muy puntual sobre la Selección de Costa Rica y su mal momento.

Iba a terminar la edición meridiana de Telenoticias en Canal 7 y la sección deportiva fue diferente. En el set aparecieron Jorge Martínez, Gustavo López, Eduardo Castillo y Rolando Fonseca, para decir algunas cosas luego de la derrota de la Selección de Costa Rica contra Irán por 5-0.

El exmundialista lanzó algunos cuestionamientos en vivo en Teletica, al pronunciar que Orlando Galo, quien fue el capitán de la Selección Nacional no tocó bola y lo único que hizo fueron faltas.

También dijo que Jefferson Brenes no jugó; y que Guillermo Villalobos tiene mucho ímpetu pero ni él ni Juan Pablo Vargas pueden jugar de 10, porque son 3 y 4.

Añadió que a Jorkaeff Azofeifa un buen partido le alcanzó para ir a la Selección Nacional.

“Y el mejor 9 hoy del fútbol nacional se llama Ariel Rodríguez, está grande y no ha ido a Selección, no le alcanzó para ir y cómo les alcanza a ellos. ¿Por qué? Porque prostituimos la camisa de la Selección”, afirmó Rolando Fonseca.

Luego de eso, le dijo a Jorge Martínez que hay que prepararse, porque todavía falta.

“Viene un nuevo técnico (Fernando Batista) y ojo que vienen cosas peores, porque el 29 de mayo será el partido contra Colombia, convocás una semana antes, tenés tres días para trabajar y es lo mismo, no esperemos cambios. ¿Cuál microciclo? Si estamos en fases finales, no se va a poder”, aseguró Rolando Fonseca.

Jorge Martínez recordó que el 29 de mayo será el partido ante Colombia en El Campín; luego a principios de junio, la “Sele” se enfrentará contra Marruecos en Florida y que el 10 de junio lo hará ante Inglaterra.

“Después de lo de lo de hoy suena duro, es más, asusta”, aseguró Jorge Martínez.

El periodista Eduardo Castillo tiene una ligera esperanza de que sí cambie algo, porque cree que si un jugador de la Selección de Costa Rica escucha eso, tal vez la motivación puede cambiar con esos rivales. Aunque también teme que los jugadores estén en zona de confort, porque solo faltaron Manfred Ugalde, y los lesionados Alonso Martínez y Santiago van der Putten.

“La línea de exigencia en el campeonato que ellos juegan es muy pobre y sus mismos equipos les exigen poco”, argumentó Gustavo López.

Al escucharlo, Jorge Martínez lanzó estas preguntas: “¿Sentirán impotencia hoy los jugadores al ver que en el campeonato nacional tienen una figuración y se encuentran con una selección de medio ver del mundo como Irán y les pasan por encima? ¿Sentirán ese peso de lo que pasó?”.

Rolando Fonseca opinó que los primeros con vergüenza son ellos mismos, porque para un jugador es un sentimiento muy difícil de asimilar cuando ocurre lo que actualmente vive la Selección de Costa Rica.

En la discusión, todos plantearon que esto va más allá de la política y de decisiones que tomen los asambleístas de la Federación Costarricense de Fútbol.

“¿Por qué no involucrar a más gente de fútbol? Ya Óscar Ramírez lo dijo, por qué Óscar Ramírez no entra”, citó Jorge Martínez.

Gustavo López también mencionó a Paulo César Wanchope y cree que hay muchos que pueden involucrarse, que sean hombres de fútbol.

“Las decisiones de estos dirigentes que pueden estar bien, pero para administrar el fútbol. Solo les falta a algunos con tal de verse, con tal de tener poder solo les falta ponerse pantaloneta y camiseta porque pareciera que quieren”, añadió.

Por su parte, Rolando Fonseca dijo que ojalá los integrantes del Comité Ejecutivo tomen decisiones y que nada es personal, solo que lanza una advertencia: “Ya tocamos fondo y podemos caer más bajo”.

La última reflexión de Jorge Martínez fue: “Las decisiones son bravas, el tema político, sí, muy bonito. Hoy el país entero quiere una Selección que compita y para competir no se compite con política, se compite en la cancha”.