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Rolando Fonseca, Jorge Martínez, Gustavo López y Eduardo Castillo pronostican en Teletica que vienen cosas peores

Vea lo que dijeron varios integrantes de Teletica Deportes luego de la penosa presentación de la Selección de Costa Rica

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Por Fanny Tayver Marín
Rolando Fonseca dijo quiénes deben volver a la Selección Nacional y justificó sus razones. Captura de pantalla.
Rolando Fonseca emitió un criterio muy puntual sobre la Selección de Costa Rica y su mal momento. ( Captura de pantalla. /Captura de pantalla.)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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