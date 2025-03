Rolando Fonseca exige a dirigencia de Saprissa que diga la verdad sobre la llegada de Paulo César Wanchope

El exgoleador nacional y hoy comentarista se refirió a la contratación de Paulo César Wanchope como nuevo entrenador del equipo y le pidió a la dirigencia saprissista que le diga la verdad a los aficionados del club.

“Paulo necesita tiempo. Paulo requiere un proceso y creo que para eso fue contratado. Ahora, la pregunta del millón de dólares: ¿la afición va a esperar? ¿El monstruo de mil cabezas va a esperar? Entonces, infórmele”, dijo Rolando Fonseca en Teletica Radio, donde es panelista.

Para Rolando, la presencia de Wanchope en Saprissa no es para sacar al plantel del apuro, sino para un trabajo a largo plazo.

“Si Paulo pierde los próximos dos o tres partidos y los pierde de mala forma, ese estadio va a empezar a gritar. Yo, siendo hoy un personero del Deportivo Saprissa, explico por qué contraté a Paulo César, para no exponerlo. Me importa traer a Paulo para bien, porque sé que me va a dar una estructura, me va a dar algo a futuro, pero no improviso en traerlo, en ponerlo y exponerlo”, resaltó Rolando.

Fonseca dejó claro que el estratega no se maneja como un “apagafuegos”, sino que le agradan los procesos.

“Yo le puedo decir a Paulo: ‘Lo voy a contratar para Saprissa, pero si pierde cinco partidos y el monstruo de mil cabezas pide su salida’, Paulo va a decir: ‘Un momento, me contratan para esta idea, para un proceso nuevo’”, afirmó el exgoleador.

Paulo César Wanchope ya tuvo su primer entrenamiento con el Deportivo Saprissa. (Jose David Murillo/Prensa Saprissa.)

Rolando fue más allá y criticó que la dirigencia saprissista ha defendido que no toman decisiones al calor de lo que gritan y exigen los aficionados, pero para él, eso no es así.

“En un momento, Horizonte Morado dijo que ellos no tomaban decisiones por el grito de la grada y mentiras, mintieron, porque cuando comenzó el ‘fuera Vladimir’, trajeron a Paté (Wálter Centeno). Cuando la emprendieron contra Centeno, lo quitaron”, dijo Fonseca.

Rolando Fonseca de nuevo se centró en la presencia de Paulo César como entrenador morado e insistió en que a la afición le deben hablar y pedir que no exija resultados inmediatos.

“Entiendo que el profesionalismo de Paulo se ajusta a la necesidad de Saprissa, pero a luces largas, no a luces cortas. Si optaron por Paulo, es luces largas, pero avísenle a la afición, díganle que van por un proceso”, expresó Rolando Fonseca.

