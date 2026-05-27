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Rolando Fonseca dio mensaje contundente en Fox sobre escándalo de Alejandro Bran y otros futbolistas

Rolando Fonseca no se anduvo con rodeos en una de sus primeras apariciones en Fox

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Por Fanny Tayver Marín
Rolando Fonseca está convencido de que muchas cosas deben cambiar en Saprissa.
Rolando Fonseca cree que hay situaciones en el fútbol que no se pueden dejar pasar. (JOHN DURAN)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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