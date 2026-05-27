Rolando Fonseca dio mensaje contundente en Fox sobre escándalo de Alejandro Bran y otros futbolistas

Rolando Fonseca cree que hay situaciones en el fútbol que no se pueden dejar pasar.

Rolando Fonseca dio su opinión sobre la polémica más reciente que involucra a Alejandro Bran y otros futbolistas, que ahora afrontan las consecuencias.

“El jugador se puede equivocar, pero yo creo que cuando el jugador se sigue equivocando es porque está enfermo y creo que esa palabra a veces no la queremos usar, de que estamos enfermos, necesitamos sanar esos jugadores, buscarlos, ayudarles”, afirmó Rolando Fonseca en Fox.

El exfutbolista aseguró que la disciplina dentro de un deporte no es negociable y que cuando usted tiene claros los valores y los principios que usted quiere manejar, puede marcar la diferencia.

“Es lamentable, es el momento de un mensaje claro para las ligas menores. ¿Cuál es el problema? Y esto es chota, las historias que nos cuentan en los 80’s, los 70’s y los 90’s sigue siendo chota en 2026. Y dejamos que esos siguieran posteriormente dentro del fútbol”, citó.

También dijo que hoy el comentario tiene que ir por cuáles son los manuales de procedimientos que se tienen instalados dentro del fútbol nacional, tanto para seleccionados como futbolistas en general.

“El vacío se da cuando somos permisivos, el vacío se da cuando creemos que puede pasar una y otra vez y no pasa nada y aquí viene la gran noticia, quiénes son los demás que estaban ahí.

”Se dice que hay más jugadores en eso, si usted es permisivo y deja que aquellos, porque quitaron a Bran y a Kenneth, pero los demás quedan dentro de la Selección, usted les está dando el mismo mensaje a todos, no importa muchachos, hagan lo que quieran”, afirmó.

Finalmente, Rolando Fonseca aseguró que ellos tienen que educar desde antes y tratar de ver cómo de verdad se aprende de esto para que la lección llegue a todos los demás.

El incidente del domingo en la noche y el lunes en la madrugada provocó que Fernando Batista desconvocara a Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal. Además, la Liga separó a Alejandro Bran y a Kenneth Vargas.