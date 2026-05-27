Representante de Alejandro Bran cuenta lo que pasó en un bar restaurante y los balazos (video)

Saúl Araiza, el representante de Alejandro Bran contó lo que no se sabía del incidente que tuvo el futbolista en San Pedro.

Saúl Araiza es el representante del futbolista Alejandro Bran y en una conversación con Fox Costa Rica, él confirmó que el carro de Alejandro Bran fue baleado y dio detalles de lo que el jugador le contó.

“Lo que yo he platicado con Bran y lo que él me cuenta y creo en su palabra, estaba cenando con sus compañeros y había una gente borracha en el restaurante bar que estaban ahí, gente que empezó a hacer problemas”, mencionó Saúl Araiza.

En su relato, el representante añadió: “Al final los sacan del bar, gente ya en la borrachera, en su enojo y pues bueno, le disparan a la camioneta de Bran”.

Tras pronunciar eso, Saúl Araiza le dijo a Fox que incluso si pudieran verse los videos del lugar, queda en evidencia que “Bran no estaba ni tomando”.

Indicó que el futbolista no tiene ni una cerveza en la mano, que no se enfrascó con nadie, que no tuvo problemas y no discutió.

“Si pueden ver los videos de cuando están baleando la camioneta se darán cuenta de que Bran ni siquiera estaba en la camioneta. Fue un problema ajeno a él.

”Lamentablemente, por el currículo no tan bueno que ha adquirido este último tiempo se le juzga de esa manera y creo que Liga Deportiva Alajuelense es un gran club, muy serio y entonces también es respetable la decisión que están tomando ellos”, agregó.

El representante también afirmó que a Bran le duele lo que está pasando, pero que a la vez es consciente de que toda acción tiene una reacción.

“Bran no es ningún niño chiquito para justificarse y él sabe lo que está bien, lo que está mal y pudieran chequear desde la primera ni siquiera estaba tomando, ya él dejó de tomar, no toma.

”Si hubiera sido otra situación donde él estuviera tomando, se hace de palabras con gente en el bar y pasa eso, bueno, pero no fue el caso”.

Saúl Araiza también dijo que el fútbol es la vida de Alejandro Bran y que en este momento se encuentra “devastado”.

“Triste, decepcionado, no creas que es algo que lo llena de orgullo. Cometió el error de estar en el lugar incorrecto y a la hora incorrecta. Hay que hablar con Liga Deportiva Alajuelense y ver qué va a pasar con el jugador, pero de antemano toma responsabilidad”, concluyó Saúl Araiza en esa charla con Fox.

Alajuelense tomó la decisión de separar a Alejandro Bran y a Kenneth Vargas por este incidente. Lo mismo hizo la Federación Costarricense de Fútbol con ellos y con Warren Madrigal, a quienes los desconvocó por decisión de Fernando Batista.

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