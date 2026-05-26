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Alajuelense todavía tiene cosas pendientes con Alejandro Bran y Kenneth Vargas: este es el panorama tras la separación

Liga Deportiva Alajuelense separó a Alejandro Bran y a Kenneth Vargas, pero faltan más decisiones

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Por Fanny Tayver Marín
Kenneth Vargas y Alejandro Bran fueron separados de Liga Deportiva Alajuelense.
Kenneth Vargas y Alejandro Bran fueron separados de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Fotocomposición en Canva)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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