Alajuelense todavía tiene cosas pendientes con Alejandro Bran y Kenneth Vargas: este es el panorama tras la separación

Liga Deportiva Alajuelense ya tenía advertidos a los jugadores que cumplieron un castigo en la última temporada y sabían que una más no se las perdonaban.

De ahí parte la decisión adoptada con Alejandro Bran y Kenneth Vargas, aunque ahora falta tomar más decisiones con los dos futbolistas.

“Liga Deportiva Alajuelense informa que, tras un análisis exhaustivo de los hechos recientes y en estricto apego a los principios que rigen nuestra institución, ha tomado la decisión de separar de manera inmediata a los jugadores Alejandro Bran y Kenneth Vargas de la organización”, comunicó el club.

Esa es una primera medida adoptada con ambos futbolistas, pero quedan varias cosas pendientes, porque una separación no significa que el club los despidió.

Lo que en el área deportiva y la dirigencia tienen claro es que ninguno de los dos jugará con Alajuelense en el semestre venidero.

Actualmente, ambos tienen contrato con el club. En el caso de Kenneth Vargas, el extremo se encontraba a préstamo, proveniente del Hearts de Escocia y ese vínculo finalizaba en diciembre.

El Kalamata de Grecia tiene mucho interés en llevárselo y la posibilidad de que el futbolista retorne a Europa es alta, debido a esa opción griega. Al menos, antes de que estallara este episodio.

Este sería el escenario más favorable para todas las partes, porque Vargas quedaría de una vez con equipo y tanto la Liga como el Hearts -dueño de la ficha- lograrían colocarlo tras la sanción de los rojinegros.

Alejandro Bran no jugará más con Alajuelense en este año. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Mientras que con Alejandro Bran, el mediocampista llegó en principio en condición de préstamo a Alajuelense. Pero a mediados de 2025, la Liga decidió activar la cláusula para adquirir la ficha del volante.

Aunque la cifra no trascendió, el sitio especializado Transfermarkt -una voz autorizada en el mundo del fútbol- indica que la institución rojinegra le canceló 400.000 euros ($465.000) al Minnesota United de la MLS para dejarse en definitiva al futbolista.

El contrato de Alejandro Bran y Alajuelense está firmado hasta diciembre de 2027 y las cláusulas son confidenciales; pero ese documento no puede romperse fácilmente. De hecho, el despido de un futbolista no es sencillo.

En la Liga tienen que definir con el representante de Alejandro Bran y el propio futbolista lo que sigue; porque si pensaran en un préstamo para que juegue en otro club, el futbolista tiene que estar de acuerdo.

Es lógico pensar que el escándalo de estos días complicaría un eventual traspaso al exterior, e incluso internamente, dados los antecedentes.

Otra opción es negociar un finiquito, pero para eso habrá tiempo, si no hay interés de otros clubes. La prioridad de Alajuelense era tomar una decisión urgente, que fue separar tanto a Alejandro Bran como a Kenneth Vargas, dado el polémico episodio que se destapó entre lunes y martes.

A la Liga le quedan cosas por definir con ellos, pero la decisión tomada es que ninguno de los dos jugará más con los rojinegros por lo que resta del año.

En la Liga, Alejandro Bran ya había purgado un castigo luego de un acto de indisciplina. El 19 de marzo anterior, el mediocampista protagonizó un escándalo en un condominio en La Sabana, que empezó como un problema por ruido con sus vecinos, pero hasta ameritó la intervención de la Fuerza Pública.

Cuando se suponía que el jugador tenía que estar descansando porque las prácticas eran en horario vespertino, la Liga se percató de ese otro estilo de vida que llevaba el jugador, con videos en los que se veí en aparente estado de ebridad.

En esa ocasión, Alajuelense lo castigó a él, pero también a Kenneth Vargas; por casos distintos, pero que estuvieron ligados.

Al parecer, lo de Vargas fue por la salida nocturna; mientras que a Bran por lo que la mayoría vio en esos múltiples videos que fueron de dominio público.

Esta vez, a Bran y a Vargas les salió cara una salida nocturna el domingo, que se extendió hasta la madrugada del lunes.

Porque aunque los integrantes de Alajuelense se encuentran en un periodo de descanso, el club aporta varios futbolistas a las selecciones nacionales. Y como están activos debido a eso, en el club consideran que tienen que comportarse como deportistas profesionales.

Esa vida nocturna es lo que la Liga busca erradicar. Ya estaban advertidos tras la primera ocasión. Y como ocurrió de nuevo, vino la separación de ambos futbolistas.

Este escándalo llega cuando el equipo rojinegro está terminando de afinar su planilla para la próxima campaña. Apenas días después de anunciar a su nuevo entrenador, Ismael Rescalvo, fue necesario tomar una decisión poco común en el fútbol.

Además, Fernando Batista también está mostrando que no tolera la indisciplina y separó de la Tricolor a Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal.

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