Rodney Wallace hizo una confesión pública desde Estados Unidos sobre Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense vuelve de Estados Unidos con la serie abierta ante LAFC, en la Copa de Campeones de Concacaf.

¿Se acuerda de Rodney Wallace? Óscar Ramírez lo llevó con la Selección de Costa Rica al Mundial de 2018. Desde pequeño se fue a vivir al extranjero y nunca jugó en el fútbol nacional como tal.

En diversos mercados de fichajes se le relacionó con Liga Deportiva Alajuelense, pero eso fue algo que nunca se dio y su retiro se dio cuando tenía 31 años.

Rodney Wallace incursionó con éxito en el mundo de la comunicación y el análisis deportivo, con cadenas de peso como FOX Sports.

El exfutbolista estuvo presente en el BMO Stadium y fue testigo desde el propio lugar de los hechos de cómo la Liga sacó un empate 1-1 en la serie de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf contra LAFC.

A través de historias de su cuenta de Instagram, el exmundialista hizo una confesión pública sobre el campeón nacional y tricampeón de la Copa Centroamericana.

Rodney Wallace posteó una imagen mientras el partido estaba en desarrollo y en donde se ve a Celso Borges y Joel Campbell efectuando el calentamiento para entrar al campo.

El exjugador los etiquetó a ellos, así como a Rónald Matarrita y también a la propia cuenta de Liga Deportiva Alajuelense y escribió: “Ustedes saben que soy manudo a full”.

Rodney Wallace presenció el partido entre LAFC y Liga Deportiva Alajuelense en el BMO Stadium, en la Copa de Campeones de Concacaf. (Instagram Rodney Wallace/Instagram Rodney Wallace)

Dicho mensaje lo acompañó de dos corazones, uno rojo y otro negro. Además, también publicó un intercambio especial.

Rodney Wallace se quedó con la camisa de Rónald Matarrita, tras el empate 1-1 entre LAFC y Liga Deportiva Alajuelense, en la Copa de Campeones de Concacaf. (Instagram Rodney Wallace/Instagram Rodney Wallace)

Rónald Matarrita le dio su camisa y Rodney Wallace le entregó al lateral izquierdo una prenda de Views FC, un proyecto del que es fundador y director.

Rodney Wallace estuvo acompañado por sus seres queridos en el BMO Stadium. (Instagram Rodney Wallace/Instagram Rodney Wallace)

