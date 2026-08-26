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Robots humanoides protagonizan momentos virales en sus propias olimpiadas (videos)

Más de 2.000 androides de 16 países compiten en 51 pruebas en Juegos de Pekín

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Por Alejandro Cerdas

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Estos robots humanoides compitieron en la carrera de 100 metros planos para modelos grandes, durante los Juegos que se realizan en Pekín.
Estos robots humanoides compitieron en la carrera de 100 metros planos para modelos grandes, durante los Juegos que se realizan en Pekín. (GREG BAKER/AFP)







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Alejandro Cerdas

Alejandro Cerdas

Estudiante avanzado de periodismo en la Universidad de Costa Rica. Entusiasta de los deportes. Cocreador de Marcador Final, un canal de YouTube enfocado en ánalisis fútbolistico.

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