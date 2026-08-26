Robots humanoides protagonizan momentos virales en sus propias olimpiadas (videos)

Estos robots humanoides compitieron en la carrera de 100 metros planos para modelos grandes, durante los Juegos que se realizan en Pekín.

Durante los últimos días se viralizaron imágenes de robots compitiendo en distintas disciplinas olímpicas que van desde el fútbol hasta el boxeo. Aunque los vídeos parecen sacados de una película, la realidad es que se trata de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides que se están disputando en Pekín, China.

El evento se disputó por primera vez en agosto del año pasado, también en China, con más de 500 androides participando en 26 eventos distintos; para esta nueva edición la cantidad de robots participantes creció hasta los 2.056, pertenecientes a más de 600 equipos de 16 países distintos.

Este año el evento se lleva a cabo en el Óvalo Nacional de Patinaje de Velocidad en Pekín. En total los androides participarán en 51 eventos: 30 actividades deportivas, como fútbol, atletismo o boxeo, y tendrán 21 competencias inspiradas por distintos escenarios, tales como rescate, trabajo de bomberos y servicio de hotel.

Entre los eventos que más han llamado la atención de los internautas está la competencia de atletismo, en donde un robot del Centro de Innovación de Robots Humanoides de Pekín completó los 100 metros planos en 9,39 segundos, superando el récord de Usain Bolt, que es de 9,58 establecido en 2009. Además, otro androide desarrollado por la empresa de teléfonos Honor logró completar el recorrido en 9,47 segundos, también por debajo de la marca del jamaiquino.

A Chinese humanoid robot ran 100m in 9.39 seconds, beating Usain Bolt’s 9.58 second world record.



‘Tianzhuo’, developed by Beijing Innovation Centre of Humanoid Robotics, outpaced two other China-made robots to win the race at the World Humanoid Robot Games in Beijing. pic.twitter.com/JOKkPfAlxs — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 23, 2026

Uno de los vídeos que se viralizó en la competencia de atletismo fue cuando un robot completó los 100 metros planos, pero no pudo detenerse a tiempo, chocando contra unas cajas que estaban al final de la pista. Este vídeo muestra que, a pesar de los grandes avances que han realizado, estos humanoides están lejos de ser perfectos, teniendo problemas para algo que puede ser simple para atletas humanos de alto rendimiento como frenar a tiempo.

Meanwhile, in #China – robot Olympics – this bot broke all records, human and machine, sprinting – but had a bit of a problem, stopping after his win 👀😁😁😁 #AI #robotics pic.twitter.com/PR7IEHiFbY — Soror Inimicorum 🇷🇺🇺🇸☦️ (@SororInimicorum) August 19, 2026

Otro video muestra a un robot, también en la misma disciplina, que posee igualmente problemas para frenar a tiempo en la carrera, chocando contra una pared acolchada que estaba al final. Tras impactar contra el muro, el androide rebotó y se partió por la mitad al momento de caer al suelo.