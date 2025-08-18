Puro Deporte

Robots humanoides compiten en fútbol y boxeo: así lucen los primeros Juegos Mundiales en China

La capital china inauguró un evento sin precedentes con más de 500 androides en competencia. Algunos impresionaron con velocidad, otros con espectaculares caídas

EscucharEscuchar
Por AFP
Robots compiten en un evento de boxeo durante los Juegos Mundiales de Robots Humanoides en Pekín, el 17 de agosto de 2025. (Foto de Pedro PARDO / AFP)
Robots compiten en un evento de boxeo durante los Juegos Mundiales de Robots Humanoides en Pekín, el 17 de agosto de 2025. (Foto de Pedro PARDO / AFP) (PEDRO PARDO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCRobotsChina
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.