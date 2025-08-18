Robots humanoides compiten en fútbol y boxeo: así lucen los primeros Juegos Mundiales en China

Robots compiten en un evento de boxeo durante los Juegos Mundiales de Robots Humanoides en Pekín, el 17 de agosto de 2025. (Foto de Pedro PARDO / AFP)

China dio inicio a los primeros Juegos Mundiales de Robots Humanoides el viernes anterior, en el Óvalo Nacional de Patinaje de Velocidad, un recinto construido para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 en Beijing.

El evento reúne a más de 500 robots humanoides de 16 países, que compiten en disciplinas deportivas y tareas prácticas que simulan actividades humanas.

Bloopers y caídas: momentos divertidos de la primera competencia mundial de robots humanoides

Las pruebas incluyen desde atletismo, baloncesto y fútbol sala, hasta competencias de kung fu, limpieza y clasificación de medicamentos. Durante el arranque, las exhibiciones combinaron momentos cómicos con destellos tecnológicos.

LEA MÁS: Robots que boxean, sirven cerveza y tocan batería sorprenden en evento de inteligencia artificial en China

Uno de los primeros enfrentamientos fue un partido de fútbol sala entre 10 androides del tamaño de un niño de siete años. Estos se desplazaban con dificultad por el campo y en varias ocasiones terminaron enredados o cayendo al mismo tiempo.

En contraste, un robot desarrollado por la empresa Unitree destacó en una carrera de 1.500 metros, donde se impuso con facilidad a sus competidores. Terminó la prueba en 6:29,37 minutos, tiempo que, aunque impresionante para un androide, aún está lejos del récord mundial humano de 3:26,00.

Un robot compite en la prueba de relevos 4 x 100 durante los Juegos Mundiales de Robots Humanoides en Pekín, el 17 de agosto de 2025. (Foto de Pedro PARDO / AFP) (PEDRO PARDO/AFP)

Una apuesta estratégica para China

Los organizadores afirmaron que esta es la primera competencia global enfocada únicamente en robots con forma humana. Aunque las competencias de robótica existen desde hace décadas, este evento marca un nuevo enfoque: simular el cuerpo y las capacidades del ser humano con precisión.

El gobierno de China ha dado un fuerte respaldo a esta industria. Según la Federación Internacional de Robótica, los humanoides ocupan un lugar prioritario en la estrategia nacional tecnológica de Pekín. El país busca demostrar liderazgo y capacidad competitiva a escala mundial en el desarrollo de robótica e inteligencia artificial.

En marzo, China anunció la creación de un fondo para impulsar empresas tecnológicas emergentes. La robótica figura como uno de los sectores clave.

El país asiático ya ocupa el primer lugar como mercado mundial de robots industriales, de acuerdo con estadísticas oficiales. Además, en abril organizó la primera media maratón de robots humanoides.

LEA MÁS: omo salido de Black Mirror: Grecia será la cuna de los nuevos Juegos Olímpicos para atletas artificiales

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.