Roberto Carlos sufre complicaciones en cirugía cardíaca y permanece en observación

Roberto Carlos quedó hospitalizado tras una cirugía en el corazón que se prolongó por complicaciones. El exjugador permanece estable y bajo observación médica.

El exlateral brasileño Roberto Carlos enfrentó complicaciones durante una cirugía en el corazón que se extendió por casi tres horas, más de lo previsto. El procedimiento resultó exitoso y el exjugador permanece internado en observación por dos días, informó el diario español AS.

El medio indicó que el pentacampeón mundial ingresó al hospital tras detectar un problema cardíaco durante exámenes médicos.

Inicialmente, Roberto Carlos acudió por estudios en una pierna, donde los médicos identificaron un pequeño coágulo sanguíneo. Posteriormente, una resonancia magnética de cuerpo completo mostró un funcionamiento inadecuado del corazón, lo que motivó la internación inmediata.

La intervención correspondió a un cateterismo, previsto para unos 40 minutos. Sin embargo, el procedimiento se prolongó por casi tres horas debido a complicaciones surgidas durante la cirugía. Pese a ello, el resultado fue considerado satisfactorio y el exfutbolista quedó fuera de peligro.

A través de sus representantes, Roberto Carlos comunicó al diario AS que su estado de salud era estable tras la operación.

Con 52 años, Roberto Carlos figura entre los mejores laterales en la historia del fútbol. Integró la selección de Brasil campeona del Mundial de 2002 y ganó la Liga de Campeones de Europa con el Real Madrid en 1998, 2000 y 2002.

Este episodio representó el segundo susto de salud del exjugador en 2025. En abril, debió aplazar un viaje a Nepal, donde tenía compromisos con la Nepal Super League, tras sufrir una enfermedad súbita, según informó la organización del torneo.

La visita se reprogramó y Roberto Carlos llegó días después a Katmandú, donde acompañó con normalidad las finales de la competencia.

