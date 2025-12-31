Puro Deporte

Roberto Carlos sufre complicaciones en cirugía cardíaca y permanece en observación

El exlateral brasileño Roberto Carlos enfrentó complicaciones en una cirugía cardíaca que se extendió por casi tres horas

Por O Globo / Brasil / GDA
Roberto Carlos, exfutbolista brasileño y estrella del Real Madrid.
Roberto Carlos quedó hospitalizado tras una cirugía en el corazón que se prolongó por complicaciones. El exjugador permanece estable y bajo observación médica. (redes/Instagram)







