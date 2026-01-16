Puro Deporte

Roberto Artavia: ‘Saprissa siempre ha sido parte de mi vida’

El nuevo presidente morado dijo que se quedará en el puesto el tiempo que los socios le permitan

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Roberto Artavia es el nuevo presidente del Deportivo Saprissa, recordó que en su infancia jugó fútbol y estuvo cerca del club morado, pero una lesión en la rodilla lo alejó del sueño de debutar en Primera División.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Deportivo SaprissaSaprissa
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.