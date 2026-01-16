Roberto Artavia: ‘Saprissa siempre ha sido parte de mi vida’

Roberto Artavia es el nuevo presidente del Deportivo Saprissa, recordó que en su infancia jugó fútbol y estuvo cerca del club morado, pero una lesión en la rodilla lo alejó del sueño de debutar en Primera División.

Hoy es empresario, académico, con doctorado en estrategia y espera llevar a Saprissa a lo más alto.

“Considero un enorme honor ser presidente de Saprissa, es el equipo más importante de Centroamérica, es una marca que pesa muchísimo y es una gran familia, donde se reúnen jugadores, afición y todas las ligas menores. Estoy lleno de ilusión y proyectos, pero con la madurez de que las cosas no pasan en un mes o en un año”, dijo Roberto Artavia en su presentación a los medios de comunicación.

Artavia agregó que se quedará en el puesto el tiempo que los asociados le permitan.

“El éxito deportivo lo vamos a medir en campeonatos, y a nivel internacional en la presencia que vayamos a tener. El alivio financiero nos va a dar capacidad para fortalecer la planilla y hacer otras inversiones”, indicó el nuevo jerarca morado.

Artavia añadió que desea reunir a toda la familia saprissista, que la niñez pueda crecer y la juventud prosperar alrededor del ejemplo que brinda Saprissa.

“Ofrezco trabajo para alcanzar las metas. Aparte de ganar campeonatos nacionales e internacionales, debemos acercar esa gran familia y que Saprissa sirva de gran plataforma. Saprissa siempre ha sido parte de mi vida, ojalá podamos hacer una gran diferencia en lo deportivo”, aseguró el presidente morado.

Roberto Artavia dejó claro que sus metas de largo plazo se verán en tres o cuatro años, quiere mejorar el estadio, sacar al club de los problemas financieros y lograr títulos en lo deportivo.

