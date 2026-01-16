Puro Deporte

El Deportivo Saprissa ya tiene nuevo presidente

Los morados eligieron a Roberto Artavia para sustituir a Juan Carlos Rojas

Por Milton Montenegro

El Deportivo Saprissa le dijo adiós a Juan Carlos Rojas, quien por 14 años estuvo como presidente de la institución, y le abrió las puertas a Roberto Artavia, nuevo jerarca del club morado.








