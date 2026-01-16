El Deportivo Saprissa ya tiene nuevo presidente

El Deportivo Saprissa le dijo adiós a Juan Carlos Rojas, quien por 14 años estuvo como presidente de la institución, y le abrió las puertas a Roberto Artavia, nuevo jerarca del club morado.

En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que se efectuó este jueves 15 de enero en el Estadio Ricardo Saprissa, los morados confirmaron a Roberto Artavia como presidente.

Junto al empresario Francis Durman, Artavia fue confirmado hace un mes por Saprissa como nuevo integrante de la junta directiva.

“Como parte de su proceso de fortalecimiento estratégico, el Deportivo Saprissa anuncia la llegada de dos profesionales de gran trayectoria y compromiso a la Junta Directiva de la institución.

“Los señores Roberto Artavia Loría y Francis Durman Esquivel se incorporarán a nuestra Junta Directiva a partir de enero de 2026, una vez que su nombramiento sea ratificado por la Asamblea de Socios”, informó Saprissa a mediados del mes pasado.

Roberto Artavia es un líder académico a nivel nacional, consultor internacional y asesor de gobiernos y empresas en más de 30 países; doctorado en estrategia por la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, MBA de INCAE e ingeniero naval de USMMA, Kings Point.

Además, es doctor en estrategia y agroindustrias y ha sido miembro de juntas directivas empresariales y de organizaciones sin afán de lucro en Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Guatemala, Estados Unidos y Chile.

“Un líder debe tener un excelente balance entre la capacidad de leer, analizar y proyectar. Debe ser capaz de adaptarse y ser flexible e innovador en sus planteamientos, pues anquilosarse en éxitos o factores del pasado ya no le alcanza para el éxito en el futuro. Debe ser rápido en formular planes y capaz de ponerlos en ejecución con base en equipos que comprendan su visión, así que, además de habilidades de planificación y ejecución, debe ser un comunicador asertivo”, dijo Roberto Artavia, en entrevista que brindó hace seis meses al periódico ABC de Paraguay, con motivo de la presentación del Programa de Alta Gerencia del INCAE, que se desarrolla en ese país. Roberto Artavia es presidente del Consejo Directivo del INCAE.

En su biografía de presentación del INCAE se destaca que Roberto Artavia es autor de varios libros y artículos académicos enfocados en la medición del desarrollo; en el desarrollo sostenible; en la integración regional, y en temas de estrategia competitiva, gobierno corporativo, responsabilidad social y agroindustrias.

Roberto Artavia es empresario, académico del INCAE, consultor internacional y asesor de gobiernos y empresas en diferentes países de Latinoamérica.

A finales de octubre del año pasado, Juan Carlos Rojas anunció en sus redes sociales que se marchaba de Saprissa. Mediante una carta publicada en el sitio web de los morados, Rojas agradeció a la afición y a toda la institución tibaseña, tras 14 años de gestión.

“Han sido 14 años que marcaron mi vida y la de mi familia; 14 años de entrega total, de alegrías indescriptibles y de un profundo amor por esta camiseta. Asumí este reto en uno de los momentos más difíciles en la historia del club —veníamos de un penúltimo lugar en diciembre de 2010 y con severas debilidades institucionales— y me voy con la satisfacción de haber contribuido, junto a un gran equipo, a fortalecer su grandeza”, escribió Rojas, quien hoy le cede su lugar a Roberto Artavia.

