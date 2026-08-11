Roberto Artavia revela qué hará si Erick Lonis se va de Saprissa en diciembre

Roberto Artavia y Erick Lonis en conferencia de prensa, durante la presentación de los jugadores Andrey Soto y Keyshwen Arboine.

A finales del mes pasado, Erick Lonis hizo una declaración que puso a hablar a los seguidores de Saprissa.

Erick, quien es el encargado de las negociaciones deportivas del club, participó en el programa Teléfono Rojo, del periodista Josué Quesada, y dijo entender a los aficionados, quienes reclaman que el equipo tiene dos años sin títulos.

Anthony Porras, quien estuvo en el programa, le expresó a Lonis: “Si no se gana en diciembre, su cabeza la van a pedir y van a pedir la salida de Erick Lonis”, a lo que el exportero respondió: “No importa, si no ganamos en diciembre, me voy solito”.

Roberto Artavia, presidente de Saprissa, se refirió al tema. En entrevista con el periodista Gerardo Coto, en el programa Trece Deportivo, de Canal 13, Artavia habló sobre una eventual salida de Lonis en diciembre, si el equipo no es campeón.

“No está en mí aceptarlo o no. Si él decide irse, es su decisión y la vamos a respetar siempre. Erick es una persona inmensamente valiosa y yo sé que todo el mundo habla de su carácter y, a veces, en las entrevistas, en fin, se las arreglan para, como dicen, encontrarle el pelo a la sopa. Yo te puedo hablar de Erick, que ayudó personalmente y financieramente a aquel portero Villalobos, de Puntarenas, que se lesionó una rodilla y no fue atendido por el equipo de Puntarenas de aquella época. Erick lo apoyó simplemente por su bondad”, dijo Artavia.

El presidente morado elogió las virtudes de Lonis y su trabajo en la institución.

“Erick habla con los muchachos y sus padres para explicarles la dinámica de ser profesionales del fútbol. A veces está resolviendo situaciones personales para que tengan comodidad. Erick es una persona de enormes valores y corazón, y sí lo quiero tener al lado”, destacó Artavia, quien espera que en diciembre, sin importar lo que pase en la cancha, Lonis siga en Saprissa.

“Valoro mucho su experiencia y hablamos francamente; me dice cuando estoy metiendo la pata en la cultura del fútbol y recibo la retroalimentación. Tomo lo que me indica, o tomo una parte, y cuando no lo hago, le explico por qué lo hice así. Es una relación fluida y quiero que se quede en el club. ¿Si hay mejores? No sé; seguramente, cuando lo necesite y salga a buscar, diré si encuentro alguno”, opinó Roberto Artavia.

Sobre el momento del plantel, tras disputar cinco partidos y conseguir igual número de victorias —tres en el campeonato y dos en la Copa Centroamericana de la Concacaf—, Artavia comentó que hay satisfacción, porque el equipo evoluciona.

“Hemos sufrido en algunos partidos, lo cual es bueno para desarrollar un poquito de carácter y resiliencia. Estamos contentos con los resultados, sin lanzar las campanas al vuelo; falta mucho en ambos torneos. Como dijo Hernán Medford en una de las conferencias de prensa, no solo no hemos ganado nada, sino que nos queda mucho por mejorar y consolidar en el equipo”, destacó Roberto Artavia.

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