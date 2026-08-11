Puro Deporte

Roberto Artavia revela qué hará si Erick Lonis se va de Saprissa en diciembre

Lonis dijo a finales del mes pasado que, si Saprissa no es campeón en diciembre, él solito se va

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Por Milton Montenegro
Saprissa presentó sus nuevos jugadores
Roberto Artavia y Erick Lonis en conferencia de prensa, durante la presentación de los jugadores Andrey Soto y Keyshwen Arboine. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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