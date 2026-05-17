Roberto Artavia, presidente de Saprissa: ‘No fracasamos en todo’

Roberto Artavia prometió que Saprissa será más fuerte en el segundo semestre de 2026.

Las caras largas acompañaron a Saprissa, porque ser subcampeones nacionales de nuevo no es algo que tuvieran en mente y así lo reconoció el presidente del cuadro morado, Roberto Artavia.

“El balance de esta final es que perdimos, que no nos gusta, esto trunca nuestra aspiración de llegar a la 41 y entonces constituye un fracaso en el semestre de lo que era nuestra meta más importante.

”No significa que fracasamos en todo, ganamos el torneo femenino, tuvimos el Torneo de Copa, alcanzamos otras metas; pero quiero ser muy claro en que esto no nos gusta”, afirmó Roberto Artavia en declaraciones a FUTV.

El jerarca de Saprissa prometió que van a trabajar fuerte en la pretemporada y verán la plantilla.

“Fortalecernos donde sea necesario para competir en Centroamérica y competir por el Torneo de Apertura 2026″, aseguró Roberto Artavia.