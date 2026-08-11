Roberto Artavia deja claro si hay interés de Saprissa en el portero de Honduras Edrick Menjívar

Roberto Artavia, presidente del Deportivo Saprissa, dijo que la planilla no está cerrada, pero no se refirió a contrataciones o salidas.

Desde Honduras salió la información y se regó como pólvora en las redes sociales: Saprissa negocia con Edrick Menjívar, arquero de Olimpia y de la selección catracha.

El periodista Álvaro de la Rocha escribió en su cuenta de X que los morados negocian con Menjívar para incorporarlo el próximo año al equipo, información que calificó como exclusiva.

Roberto Artavia, presidente de Saprissa, se refirió al tema. En entrevista con el periodista Gerardo Coto, en el programa Trece Deportivo, de Canal 13, Artavia habló sobre el arquero hondureño.

“No, la respuesta es que no”, dijo Artavia cuando Coto Cover le consultó si quieren contratar a Menjívar.

💣 EXCL: Deportivo Saprissa ha establecido los primeros contactos oficiales para abordar el fichaje de Edrick Menjívar.



‘Los Morados’ tienen al guardameta como objetivo principal para reforzar el arco de cara a 2027 y ya preguntaron por sus pretensiones económicas.



El arquero… https://t.co/awVYYEcPF6 pic.twitter.com/llC3aukyh0 — De La Rocha (@AlvaroDLaRocha) August 10, 2026

“Cuando dicen que lo queremos, sí lo queremos mucho; es muy buena persona, pero de eso a que lo estemos buscando para que venga a reforzar nuestra portería, no es el caso”, añadió Roberto Artavia.

Al igual que ha comentado Erick Lonis, quien está a cargo de las negociaciones deportivas en Saprissa, Artavia manifestó que están bien con los jóvenes arqueros que poseen.

“Tenemos una profundidad interesantísima con cuatro porteros jóvenes; ya vieron el desempeño de Ian O’Rourke con la Sub-20. Tenemos a Berny Rojas, quien viene saliendo de una lesión, pero es un arquerazo y está creciendo. Isaac Alfaro y Abraham Madriz son de selección y han mostrado sus condiciones; ahí tenemos gran futuro y profundidad”, resaltó Roberto Artavia.

El jerarca morado reconoció que, pese a que no tienen en mente a Menjívar ni a otro arquero, de momento la planilla no está cerrada.

¡CONTUNDENTE RESPUESTA!✅🦁🇨🇷

Presidente del Saprissa despeja dudas sobre el supuesto interés en fichar al portero de Olimpia Édrick Menjívar.https://t.co/Uq2Kq1fAba pic.twitter.com/el2Frl0XNW — Diario Diez (@DiarioDiezHn) August 11, 2026

“Esta ventana es larga y la vamos a aprovechar. Vamos a permitir que nuestros jugadores, quienes tienen ofertas y oportunidades, las aprovechen también si les urge. La planilla no está cerrada en llegadas y salidas”, dijo Artavia.

Roberto Artavia señaló que hay satisfacción con la planilla y el trabajo que efectúa en el campeonato nacional y en la Copa Centroamericana de la Concacaf, donde esta noche, a las 8 p. m., recibe a Mixco de Guatemala.

Saprissa registra cinco victorias seguidas: tres en el torneo local y dos en la Copa Centroamericana. Si ante Mixco suma la tercera en el certamen regional, llegará a nueve puntos y sellará el pase a los cuartos de final.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.