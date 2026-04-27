Puro Deporte

River Plate logra crédito histórico por $100 millones para techar el estadio Monumental y ampliar su capacidad

El equipo argentino abre una nueva etapa con un financiamiento inédito que no solo transformará el Monumental, sino que también impulsa un modelo con impacto social, económico y urbano

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Por La Nación / Argentina / GDA y Silvia Ureña Corrales
River Plate financiará el techo del Monumental con $100 millones. El plan incluye más aforo, impacto social y finalización en 2029.
River Plate financiará el techo del Monumental con $100 millones. El plan incluye más aforo, impacto social y finalización en 2029. ( River Plate /Sitio web)







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La Nación / Argentina / GDA

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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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