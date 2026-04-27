River Plate logra crédito histórico por $100 millones para techar el estadio Monumental y ampliar su capacidad

River Plate financiará el techo del Monumental con $100 millones. El plan incluye más aforo, impacto social y finalización en 2029.

River Plate aseguró un financiamiento internacional de hasta $100 millones para construir el techo del estadio Monumental. El crédito proviene del BID Invest y la CAF. Es la primera vez que un club de fútbol accede a este tipo de recursos de organismos multilaterales.

El proyecto permitirá techar el estadio y sumar más de 15.000 butacas. La capacidad pasará de 85.000 a 101.000 espectadores. La obra estaría lista en junio de 2029, previo al Mundial 2030.

River Plate estructuró el crédito tras 13 meses de trabajo técnico y financiero. Participaron dos organismos con procesos distintos y una consultora argentina. El reto fue adaptar la naturaleza del club. Es una asociación civil sin fines de lucro. No emite acciones ni distribuye ganancias.

El punto clave fue transformar la obra en un proyecto con impacto social y ambiental medible. La iniciativa incluye más eventos, turismo y empleo. También incorpora gestión de agua de lluvia y reducción de ruido.

El BID Invest exigía un impacto social más sólido. La solución fue crear un Fondo de Reinversión Social. River Plate destinará al menos el 25% de los ingresos adicionales a becas y desarrollo deportivo y educativo.

Este fondo se articula con programas existentes del club. Entre ellos figuran el Instituto River Plate y la residencia juvenil Casa River. La medida permitió destrabar la aprobación del financiamiento.

Condiciones del préstamo

El financiamiento se dividió en partes iguales entre BID Invest y CAF. Se pactó a 10 años plazo con tres años de gracia. La tasa es inferior al 10% anual en dólares. Los pagos serán semestrales.

Estas condiciones superan las del mercado privado. Un banco tradicional habría ofrecido menos plazo y mayor tasa.

Detalles de la obra y su impacto

El proyecto incluye una estructura perimetral con tribuna 360. Esta agregará cerca de 16.000 nuevas localidades. El techo cubrirá casi la totalidad de los espectadores.

La obra tendría una duración de tres años. El club indicó que el financiamiento se pagará con los ingresos generados por el nuevo estadio.

Además, el desarrollo busca mantener equilibrio con el entorno urbano. Se coordina con el gobierno de la ciudad para asegurar armonía entre estadio y barrio.

Un precedente para el fútbol de la región

Tras la aprobación, clubes de Argentina y otros países consultaron por el modelo. El caso de River Plate abre una vía para financiar infraestructura deportiva con enfoque social.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.