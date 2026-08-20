Ricardo Blanco sorprende con una decisión para el clásico entre Alajuelense y Saprissa

Después de ganar sus primeros dos partidos en el Torneo de Apertura 2026, las monarcas nacionales de Saprissa FF se presentan en el Estadio Alejandro Morera Soto con la firme intención de puntuar ante su archirrival, Liga Deportiva Alajuelense, en el primer clásico femenino de este campeonato.

Bajo la dirección técnica de Ricardo Blanco, la “S” buscará superar a las leonas con un once estelar conformado por María José Zúñiga, Daniela Cruz, Valentina Rivera, Kyoka Koshijima, Mónica Matarrita, Katherine Alvarado, Gloriana Villalobos, Montserrat Díaz, Catalina Estrada, Jimena González y Valeria Hernández.

Una decisión sorpresiva del técnico de las moradas es que esta vez, Carolina Venegas se encuentra en la suplencia.

Para este clásico femenino en la Catedral, Saprissa FF tiene como opciones de cambio a Julieth Arias, Carolina Venegas, Salomé Wicki, Keishlyn Mena, Fabiana Sanabria, Dariana Espinosa, Nicole Hernández y Tryana Barrantes.

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