Puro Deporte

Ricardo Blanco sorprende con una decisión para el clásico entre Alajuelense y Saprissa

Saprissa visita a Alajuelense esta noche en el Estadio Alejandro Morera Soto

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Por Fanny Tayver Marín
Ricardo Blanco tiene pocos días de ser el entrenador de Saprissa FF. Su estreno en el banquillo fue ante Alajuelense, con un empate y una derrota.
Ricardo Blanco dirigirá su segundo clásico en el fútbol femenino. (Prensa Saprissa/Deportivo Saprissa)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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