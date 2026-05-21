Ricardo Blanco salió de Saprissa y comenzó nueva aventura en Estados Unidos

Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Es un refrán que a Ricardo Blanco le cayó como anillo al dedo tras finalizar su etapa en Saprissa como jugador.

Mientras el club anunciaba su salida del equipo y dejaba atrás una huella de 264 partidos con los morados, desde su debut en el 2009, Blanco estaba en Estados Unidos para comenzar en su nuevo trabajo.

Ricardo seguirá en el fútbol, pero ahora desde otra trinchera: transmitirá su conocimiento a los jóvenes como entrenador de ligas menores.

Blanco está en San Diego, California, donde participará en la Club América Cup, conocida como el Campeonato Juvenil de las Américas.

Ricardo Blanco (a la derecha) con el equipo U-14 de Saprissa. (Facebook de Leon School/Facebook de Leon School)

Blanco es parte del staff técnico del equipo U-14 de Saprissa, que participa en el torneo que arranca este jueves y finaliza el lunes próximo.

“Este evento está diseñado para reunir a jugadores de fútbol de primer nivel de Norte, Centro y Suramérica en San Diego, con el objetivo de ser coronados como los campeones de América”, destacó la página de Surf Sports en internet, organización de eventos de fútbol en categoría menor en Estados Unidos.

En su tercer año, la Club América Cup confirmó la participación de academias de alto nivel, incluyendo América (México), Palmeiras (Brasil), Atlas (México), Xolos (México) y Saprissa (Costa Rica).

Ricardo Blanco ganó siete títulos con el Deportivo Saprissa, que decidió no contar más con él en el equipo de la Primera División. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La presencia de Ricardo Blanco en las ligas menores de Saprissa es algo que la dirigencia venía valorando desde que el lateral presentó una lesión en uno de sus tobillos, que lo obligó a someterse a varias operaciones.

“Ricardo es una excelente persona, es un profesional de primer nivel, ha tenido este tema con las lesiones, está integrado en el trabajo de divisiones menores. Es una de las personas que yo creo que tiene esa fe, ese ímpetu, esas ganas de mantenerse, dependiendo de lo que su lesión dicte, de mantenerse trabajando en divisiones menores”, comentó Erick Lonis en conferencia de prensa en julio del año pasado.

En ese momento, Lonis aseguró que para el futuro contemplaba a Ricardo en las divisiones menores, donde ya empezó funciones.

“Ricardo sigue en el proceso de recuperación y también sigue trabajando en divisiones menores”, dijo Lonis.

En la Club América Cup, la escuadra U-14 de Saprissa tiene dos partidos este jueves: contra Atlas de México y luego frente a San Diego Surf, de Estados Unidos. El viernes se medirá a FC Golden State de la MLS, mientras que el sábado tendrá participación si avanza a los cuartos de final.

Los morados integran el Grupo C y clasifican dos equipos por grupo a los cuartos de final.

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