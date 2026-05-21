Puro Deporte

Ricardo Blanco salió de Saprissa y comenzó nueva aventura en Estados Unidos

El lateral derecho debutó en el 2009 con los morados y no le renovaron para el próximo torneo

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Por Milton Montenegro

Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Es un refrán que a Ricardo Blanco le cayó como anillo al dedo tras finalizar su etapa en Saprissa como jugador.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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