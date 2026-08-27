Reviva los goles del partido entre Alajuelense y Plaza Amador en la Copa Centroamericana (video)

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

John Paul Ruiz marcó el primer gol de Liga Deportiva Alajuelense en el partido contra Plaza Amador, en el cierre del grupo A en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Los goles quedaron para la segunda parte, en el partido donde Liga Deportiva Alajuelense venció 3-1 a Plaza Amador de Panamá, en la última jornada del grupo A en la Copa Centroamericana de Concacaf.

John Paul Ruiz fue el encargado de abrir la cuenta y muy rápido cayó el empate, con un gol que se le acreditó a Everardo Rose por un desvío.

Después de eso, Alajuelense volvió a tomar la ventaja, que esta vez no la dejó escapar, con un penal bien lanzado por el mexicano Ronaldo Cisneros.

Y el otro gol manudo también llevó su firma, tras una jugada de Creichel Pérez.

Vea el gol de John Paul Ruiz

Borges ➡️ Ruíz 💥 ¡Y Alajuelense toma la delantera! pic.twitter.com/JNPZ2GUmYF — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 27, 2026

Vea el gol de Everardo Rose

¡Plaza Amador vuelve a nivelar el marcador! ⚽ pic.twitter.com/uLAgo6KoH3 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 27, 2026

Vea el gol de penal de Ronaldo Cisneros

¡Ronaldo Cisneros desde los once pasos! 🎯 pic.twitter.com/2OtstISITE — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 27, 2026

Vea el otro gol de Ronaldo Cisneros

¡Alajuelense extiende la ventaja con el doblete de Cisneros! ⚽ pic.twitter.com/XxkZSYtbnn — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 27, 2026

Reacciones en Alajuelense tras clasificar a los cuartos de final de la Copa Centroamericana

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