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Reviva los goles del partido entre Alajuelense y Plaza Amador en la Copa Centroamericana (video)

Vea los goles de Alajuelense contra Plaza Amador y lo que dijeron Rónald Matarrita, Aarón Salazar, Kenyel Michel, Celso Borges y Ronaldo Cisneros tras el juego

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Por Fanny Tayver Marín

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Alajuelense recibe a Plaza Amador por la Copa Centroamericana 2026, ronda final, Grupo A
John Paul Ruiz marcó el primer gol de Liga Deportiva Alajuelense en el partido contra Plaza Amador, en el cierre del grupo A en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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