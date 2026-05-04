Reviva el momento más tenso de la semifinal: Erick ‘Cubo’ Torres se encara con el gigante de Concacaf

El primer tiempo de la semifinal entre Liberia y Saprissa estaba por terminar cuando se presentó una acción digna de una pelea en un cuadrilátero o en un octágono.

Eran guerreros encarándose, diciéndose de todo, prestos para la batalla, aunque estábamos ante un partido de fútbol.

Hernán Medford fue el espectador más cercano, pero se quedó tranquilo, y fue lo mejor: eso era un “choque de trenes”.

Al minuto 45+3, el mexicano Erick “Cubo” Torres llegó a disputarle el balón a Kendall Waston, se le fue al cuerpo, forcejeó con él por la pelota y, después de que Kendall lo sacó de la cancha, se le fue encima, lo pecheó y hasta lo empujó.

Waston, con los brazos abiertos, parecía que lo invitaba a que lo agrediera, pero Torres no pasó del encaramiento, al tiempo que se escuchaban los gritos de los aficionados, esperando algo más.

Se dan con todo, se enjachan y después la manita, así tiene que ser pic.twitter.com/VhfCYKIvZl — TD Más (@tdmascrc) May 3, 2026

Mientras esto pasaba, en la transmisión de FUTV comentaron que el “Cubo” se pasó de valiente por medirse de esa forma con Kendall Waston, a quien muchos llaman el “Gigante de Concacaf”.