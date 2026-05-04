Puro Deporte

Reviva el momento más tenso de la semifinal: Erick ‘Cubo’ Torres se encara con el gigante de Concacaf

El delantero mexicano tuvo un encontronazo con Kendall Waston

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

El primer tiempo de la semifinal entre Liberia y Saprissa estaba por terminar cuando se presentó una acción digna de una pelea en un cuadrilátero o en un octágono.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SaprissaLiberiaErick Cubo TorresKendall WastonConcacaf
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.