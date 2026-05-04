Reviva el momento más tenso de la semifinal: Erick ‘Cubo’ Torres se encara con el gigante de Concacaf

El primer tiempo de la semifinal entre Liberia y Saprissa estaba por terminar cuando se presentó una acción digna de una pelea en un cuadrilátero o en un octágono.
El primer tiempo de la semifinal entre Liberia y Saprissa estaba por terminar cuando se presentó una acción digna de una pelea en un cuadrilátero o en un octágono.
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