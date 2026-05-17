Revendedores disparan los precios de las entradas para la final entre Herediano y Saprissa

“Ocupa entrada, ocupa”, se escucha al llegar al Estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara.

Basta con que usted se detenga a observar o, peor aún, si pregunta cuánto cuestan, hasta tres revendedores le ofrecen de inmediato para ingresar a la gradería de sol.

El lunes pasado, cuando Herediano sacó los boletos a la venta, los precios eran de ₡20.000 en sombra y ₡15.000 en sol, pero ahora los de sol los revendedores los ofrecen a ₡35.000 y ₡40.000.

Gran cantidad de rojiamarillos a las afueras del Carlos Alvarado. ❤️💛



Los florenses quieren la 32. 🔥⚽️ pic.twitter.com/ymXcbJR5t3 — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) May 16, 2026

“Ya no hay de sombra, solo sol y están a ese precio. ¿Cuántas necesita?”, me dijo un revendedor, quien prefirió no identificarse cuando se dio cuenta de que hablaba con un periodista.

Otro se me acercó y me preguntó: “¿Tiene entradas para vender? Le compro las que no necesite”.

La pregunta fue de inmediato: a qué precio tiene las entradas, y la respuesta inmediata: a ₡40.000.

La duda es cuántos boletos tienen en mano y si hay más entradas de la cuenta, porque a las 6 p. m. el estadio está lleno, no cabe nadie y, afuera del mismo, hay revendedores gritando: “Entradas, entradas, vendo entradas”.